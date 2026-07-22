CIK BiH kaznio SDS, DNZ i SNSD zbog kršenja Izbornog zakona

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) izrekla je na hitnoj sjednici novčane kazne Srpskoj demokratskoj stranci (SDS), Demokratskoj narodnoj zajednici (DNZ) BiH – Krajiškoj stranci i Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zbog kršenja odredbi Izbornog zakona BiH.

SDS je kažnjen sa 3.000 KM zbog preuranjene izborne kampanje, nakon što je član Predsjedništva te stranke Đorđe Miličević, gostujući u emisiji “Bez uvijanja” Radio-televizije BN, predstavio dijelove opozicionog programa.

CIK BiH je utvrdio da se nije radilo samo o informiranju javnosti o aktuelnim pitanjima, već o političkoj komunikaciji i predstavljanju programa koji mogu utjecati na izborno opredjeljenje birača prije početka zvanične izborne kampanje.

SDS-u je naloženo i uklanjanje sporne objave.

Novčana kazna od 3.000 KM izrečena je i DNZ-u BiH – Krajiškoj stranci zbog videosnimka objavljenog 20. juna na Facebook profilu predsjednika stranke Rifata Dolića.

U videosnimku su predstavljeni rezultati djelovanja stranke i prikazani snimci sa ranijih predizbornih skupova. Iako je objava predstavljena kao obilježavanje 30 godina postojanja i političkog djelovanja stranke, CIK BiH je zaključio da njen sadržaj, poruke i svrha predstavljaju preuranjenu izbornu kampanju.

CIK BiH je sa 4.000 KM kaznio SNSD zbog izjava predsjednika te stranke Milorada Dodika o uvođenju izbornih tehnologija.

Postupak je pokrenut nakon inicijative Udruženja za borbu protiv korupcije Transparency International u BiH. CIK BiH je utvrdio da tvrdnje da su “stranci podvalili elektronski način glasanja“, da se izbori namještaju korištenjem tehnologije te da postoji međunarodna namjera da se utječe na izborni rezultat, predstavljaju širenje lažnih informacija kojima se ugrožava integritet izbornog procesa.

Utvrđeno je i da je Dodik sličan sadržaj objavio 3. jula na svom Facebook profilu.

Komisija je, istovremeno, obustavila postupak protiv Hrvatske stranke prava BiH (HSP BiH) i Tihomira Šarca, jer je ocijenjeno da sporna objava nije sadržavala poziv biračima da glasaju za kandidata ili političku stranku, predstavljanje izbornog programa niti druge elemente preuranjene kampanje.

Protiv obustavljanja postupka glasao je član CIK-a BiH Željko Bakalar, koji je ocijenio da objava nije predstavljala samo obavijest o mogućoj kandidaturi, nego i političku promociju, te da odluka nije u skladu s ranijom praksom Komisije.