Đani Rahimić: Radnici Komunalnog nisu otpušteni samo zato što su Bošnjaci

Gradsko vijeće Mostara zadužilo je gradonačelnika Marija Kordića i predsjednika Gradskog vijeća Đanija Rahimića razgovarati s radnicima, Upravom i Nadzornim odborom JP Komunalno radi preispitivanja odluke o otkazima za 22 radnika, njihova vraćanja na posao te utvrđivanja odgovornosti i Uprave i radnika.

Jednoglasan stav vijećnika i činjenicu kako je takav zaključak podržao i HDZ predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić vidi kao znak kako će radnici biti vraćeni na posao, a odluka koja je izazvala brojne reakcije poništena.

Čeka se i rješenje inspekcije rada, kojoj su radnici odmah nakon dobivanja otkaza prijavili slučaj, a poslije su obaviješteni kako su utvrđene nepravilnosti.

Uložit će žalbe

“Sada će rješenje biti dostavljeno i radnicima i poduzeću. Na sjednici smo rekli da Nadzorni odbor, Uprava i radnici trebaju organizirati sastanak te da na temelju rješenja nadležnog tijela, u ovom slučaju inspekcije, trebaju oblikovati konačno rješenje. Radnici su podnijeli žalbu i Nadzornom odboru poduzeća, kao drugostupanjskom tijelu, koji može poništiti odluku ili vratiti predmet na ponovni postupak ako smatra da su prekršena neka pravila. Sjednica Nadzornog odbora bit će održana u ponedjeljak. Mislim da se ide u smjeru vraćanja ljudi na posao i to treba biti prioritet svima nama”, kazao je Rahimić za “Avaz”.

Odgovorio je i na tvrdnje iz HDZ-a da otkazi radnicima Komunalnog nemaju nacionalnu pozadinu. Rahimić podsjeća kako je u svibnju gradonačelnik Kordić smijenio direktora poduzeća bošnjačke nacionalnosti i imenovao Jadranku Senkić, koja je ušla u sukob s radnicima.

Nisu otpušteni samo zato što su Bošnjaci

“Nisu otpušteni samo zato što su Bošnjaci, ali sukob je nastao jer direktorica i gradonačelnik uporno tvrde da su radnici politički instruirani, odnosno kako ih je SDA uputila da blokiraju rad javnog poduzeća. To je njihov narativ, ali ako im nakon toga date otkaz, onda to znači kako je i vaš otkaz politički, odnosno nacionalno motiviran”, ističe Rahimić.

Osim popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi, imenovanje direktora bošnjačke nacionalnosti u Komunalno jedan je od uvjeta za konačan povratak vijećnika bošnjačke nacionalnosti u Gradsko vijeće. Rahimić pojašnjava da Upravu poduzeća trebaju činiti direktor i izvršni direktor, Bošnjak i Hrvat, koji zajednički donose odluke.

Jednu diskriminaciju ne možete pravdati drugom

Povratak radnika Komunalnog sada je najvažniji prioritet vijećnika iz triju stranaka u Klubu Bošnjaka. Tim zahtjevima nastoje osigurati ravnopravnost Bošnjaka, koju, kako tvrde, nemaju ni u Stocu, Čapljini i drugim gradovima.

“Nama se ovdje često prigovara kako su Hrvati također, navodno, ugroženi u Bugojnu, Travniku, Zenici… Jednu diskriminaciju ne možete opravdavati drugom, toga nema nigdje u svijetu. Ne možete ni kršenje zakona opravdavati time što netko drugi krši zakon. Ako doista postoji diskriminacija ili neravnopravnost u tim sredinama, meni je veoma žao, ali to se rješava u tim gradovima, a ne ovdje. Ne rješava se ni tako da se stvara nova diskriminacija jer time samo dolijevate ulje na vatru”, istakao je za Avaz Rahimić.