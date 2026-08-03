Trump kaže da je spriječio “najveći napad od Drugog svjetskog rata”

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će novi pregovori s Teheranom započeti u ponedjeljak nakon što je odlučio odgoditi napad na Iran kako bi postigao sporazum o okončanju rata koji ulazi u šesti mjesec.

Trump je u nedjelju novinarima rekao da će razgovori obuhvatiti Hormuški moreuz – rutu za globalno snabdijevanje energijom koja je postala ključna tačka spoticanja u sukobu – i u konačnici denuklearizaciju Irana.

“Kada su saveznici zatražili prekid, morali ste reći ‘Pa, da vidimo’. A razlog zašto pitaju je taj što misle da postoji dogovor”, rekao je Trump.

Dodao je da je saudijski prijestolonasljednik Mohammed Bin Salman također pozvao protiv napada, upozoravajući na moguće neželjene posljedice.

“Volio bih da postignem dogovor”, rekao je Trump.

“To bi spasilo mnogo života… Tako smo imali napad koji bi bio najveći napad od Drugog svjetskog rata i bio bi katastrofalan za njih. A oni nisu željeli da mi to uradimo.”

Iran je objavio da se približava dogovoru s Omanom o novoj ruti kroz moreuz, gdje je u nedjelju u blizini tankera primjećena eksplozija, što naglašava kontinuiranu nestabilnost strateškog plovnog puta.

Cijene nafte pale su u ponedjeljak na otvaranju azijske trgovine nakon što je Trump najavio nove pregovore, a cijena nafte West Texas Intermediate pala je za 4,7 posto na 80,72 dolara po barelu.

Washington i Teheran su u ratu od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli iznenadne napade na Iran, iako su mjeseci povremene diplomatije doveli do razdoblja relativnog mira. Nakon povratka napadima prošlog mjeseca, porasla su strahovanja da bi se borbe mogle ponovo eskalirati.

Trump je prijetio da će napasti Iran “vrlo snažno” i navodno je razmatrao obnavljanje napada, uključujući i one na energetsku infrastrukturu, dok su američke ambasade širom regije u pripravnosti, prenosi Reuters.