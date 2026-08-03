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Na plaži u Hrvatskoj pronađena bakterija Escherichia coli

Na plaži u Hrvatskoj pronađena bakterija Escherichia coli

Na plaži Bilin žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli.

Iz Dubrovačko-neretvanske županije upozorili su da se do daljnjeg ne preporučuje kupanje na ovoj plaži.

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Onečišćenje je potvrđeno tokom šestog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

“Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Bilin žal prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Escherichia coli”, saopćili su iz Zavoda, prenosi Hina.

Uzimanje uzoraka mora bit će ponavljano sve dok se ne utvrdi prestanak onečišćenja. O slučaju su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i druge nadležne inspekcijske službe.

Do objave novih rezultata građanima i turistima preporučuje se da izbjegavaju kupanje na plaži Bilin žal.

Na plaži Bilin žal u Lumbardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli.

Iz Dubrovačko-neretvanske županije upozorili su da se do daljnjeg ne preporučuje kupanje na ovoj plaži.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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Onečišćenje je potvrđeno tokom šestog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

“Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Bilin žal prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Escherichia coli”, saopćili su iz Zavoda, prenosi Hina.

Uzimanje uzoraka mora bit će ponavljano sve dok se ne utvrdi prestanak onečišćenja. O slučaju su obaviješteni Inspekcija zaštite okoliša i druge nadležne inspekcijske službe.

Do objave novih rezultata građanima i turistima preporučuje se da izbjegavaju kupanje na plaži Bilin žal.

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IzvorHina

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