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Lidl zapošljava više od 1.000 radnika u prodaji i logistici

Lidl zapošljava više od 1.000 radnika u prodaji i logistici

Lidl
Foto: Ilustracija

Uoči početka poslovanja u Bosni i Hercegovini, kompanija Lidl raspisala je konkurse za zapošljavanje više od 1.000 radnika u prodaji i logistici, koji će biti angažovani u distributivnom centru i prodavnicama.

Poručuju da im je namjera da postojećem timu od 400 ljudi pridodaju još 1.000 zaposlenih u više od 20 gradova i opština, među kojima su Banjaluka, Sarajevo, Mostar, Doboj, Bijeljina, Brčko, Zenica i Bihać.

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Iz kompanije navode da prethodno iskustvo u maloprodaji nije uslov za zaposlenje, već da je za radna mjesta u prodaji dovoljna završena srednja škola.

Potrebna je spremnost na obuku i usvajanje novih znanja. Za zaposlene su, kako ističu, predviđeni konkurentna primanja iznad prosjeka tržišta, plaćen prekovremeni rad i dva slobodna dana sedmično.

“Cilj nam je izgraditi kompaniju koja će donijeti najbolji omjer cijene i kvaliteta te moderno iskustvo kupovine, zato pozivamo sve motivisane kandidate da apliciraju “, rekao je Faruk Kovač, rukovodilac sektora Korporativnih poslova Lidla BH.

U periodu od 1. augusta do 6. septembra otvorene su prijave za 125 skladišnih radnika u logističkom centru u Lepenici.

Prijave za 1.000 prodavaca biće otvorene od 15. augusta do 30. septembra i to u Sarajevu, Mostaru, Gradišci, Modriči, Doboju, Laktašima, Banjaluci, Bihaću, Gračanici, Brčkom, Bijeljini, Zvorniku, Zenici, Travniku, Kaknju, Livnu, Čapljini, Vogošći, Istočnom Sarajevu, Kiseljaku i Tešnju.

Za novozaposlene radnike Lidla u ovim gradovima biće obezbijeđena obuka, a početak operativnog rada bit će usklađen sa dinamikom otvaranja prodavnica.

Radna mjesta u prodavnici nisu striktno podijeljena, pa sve zaposlenike očekuju različiti zadaci koji uključuju rad na kasi, u pekari, usluživanje kupaca i slaganje robe.

Uoči početka poslovanja u Bosni i Hercegovini, kompanija Lidl raspisala je konkurse za zapošljavanje više od 1.000 radnika u prodaji i logistici, koji će biti angažovani u distributivnom centru i prodavnicama.

Poručuju da im je namjera da postojećem timu od 400 ljudi pridodaju još 1.000 zaposlenih u više od 20 gradova i opština, među kojima su Banjaluka, Sarajevo, Mostar, Doboj, Bijeljina, Brčko, Zenica i Bihać.

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Iz kompanije navode da prethodno iskustvo u maloprodaji nije uslov za zaposlenje, već da je za radna mjesta u prodaji dovoljna završena srednja škola.

Potrebna je spremnost na obuku i usvajanje novih znanja. Za zaposlene su, kako ističu, predviđeni konkurentna primanja iznad prosjeka tržišta, plaćen prekovremeni rad i dva slobodna dana sedmično.

“Cilj nam je izgraditi kompaniju koja će donijeti najbolji omjer cijene i kvaliteta te moderno iskustvo kupovine, zato pozivamo sve motivisane kandidate da apliciraju “, rekao je Faruk Kovač, rukovodilac sektora Korporativnih poslova Lidla BH.

U periodu od 1. augusta do 6. septembra otvorene su prijave za 125 skladišnih radnika u logističkom centru u Lepenici.

Prijave za 1.000 prodavaca biće otvorene od 15. augusta do 30. septembra i to u Sarajevu, Mostaru, Gradišci, Modriči, Doboju, Laktašima, Banjaluci, Bihaću, Gračanici, Brčkom, Bijeljini, Zvorniku, Zenici, Travniku, Kaknju, Livnu, Čapljini, Vogošći, Istočnom Sarajevu, Kiseljaku i Tešnju.

Za novozaposlene radnike Lidla u ovim gradovima biće obezbijeđena obuka, a početak operativnog rada bit će usklađen sa dinamikom otvaranja prodavnica.

Radna mjesta u prodavnici nisu striktno podijeljena, pa sve zaposlenike očekuju različiti zadaci koji uključuju rad na kasi, u pekari, usluživanje kupaca i slaganje robe.

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IzvorCapital

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