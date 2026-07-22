Drama kod Šibenika: Policajac na porodicu iz Sarajeva repetirao pištolj i ispalio hitac

Sarajka Ejla Bešić (21), koja tvrdi da je bila neposredni svjedok incidenta u Rogoznici u kojem je, prema navodima hrvatske policije, policijski službenik van dužnosti prijetio trojici muškaraca i ispalio hitac iz službenog pištolja, odlučila je javno iznijeti svoju verziju događaja.

Prema njenim riječima, cijeli događaj započeo je kada se s prijateljem zaustavila u centru Rogoznice kako bi kupili sladoled. Kaže da su automobil ostavili uz uključena četiri pokazivača smjera, nakon što im je vozač vozila iza njih rekao da se mogu kratko zadržati.

Kako tvrdi, ubrzo je iza njih stiglo drugo vozilo čiji je vozač počeo nervozno trubiti, nakon čega je uslijedio verbalni sukob. Navodi da je muškarac izašao iz automobila, počeo vikati i psovati, a zatim izvadio pištolj i njime zaprijetio njenom prijatelju.

“Odmah smo sjeli u automobil i pokušali se udaljiti. Dok smo odlazili, muškarac je krenuo za nama s pištoljem uperenim u našem pravcu. Bili smo u strahu jer imamo 19 i 21 godinu i nismo znali šta da radimo, pa smo pozvali naše očeve da dođu”, ispričala je Bešić.

Bešić navodi da je nakon dolaska njihovih očeva i bratovog prijatelja uslijedio novi verbalni sukob.

Prema njenim tvrdnjama, policijski službenik je u jednom trenutku jednom rukom držao njenog prijatelja za vrat, dok je u drugoj držao pištolj.

“Tokom cijelog događaja bilo je međusobnog vikanja i psovanja, a zatim je ispaljen jedan hitac iz službenog pištolja. Koliko sam ja vidjela, niko od članova moje porodice niti prijatelja nije fizički napao tog čovjeka. Naprotiv, jedna osoba pokušavala je smiriti cijelu situaciju”, kazala je.

Nakon incidenta na mjesto događaja stigla je policija, dok je njenom ocu, koji je, kako navodi, srčani bolesnik, pozlilo zbog pretrpljenog stresa. Vozilom Hitne pomoći prevezen je u bolnicu u Šibeniku.

Osam sati u policiji, zabrana napuštanja Hrvatske

Bešić kaže da su ona, njen prijatelj, njegov otac i brat odvedeni u Policijsku stanicu u Šibeniku radi davanja izjava.

Navodi da je nakon osam sati puštena, dok su četvorica muškaraca zadržana 24 sata te su protiv njih pokrenuti prekršajni postupci zbog narušavanja javnog reda i mira.

Dodaje i da je protiv policijskog službenika pokrenut krivični postupak zbog sumnje na prijetnje i dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, nakon čega je udaljen iz službe te je protiv njega pokrenut disciplinski postupak.

Kao državljanka Bosne i Hercegovine, kaže da je u ovom predmetu pozvana u svojstvu svjedoka te da joj je određena mjera zabrane napuštanja Republike Hrvatske do nastavka postupka, dok je njenom ocu privremeno oduzeta putna isprava.

“O svemu smo naknadno obavijestili Ambasadu Bosne i Hercegovine”, navela je.

Na kraju poručuje da ne traži da se unaprijed staje na bilo čiju stranu, već da očekuje temeljitu istragu.

Smatra da bi snimci nadzornih kamera iz centra Rogoznice, kao i privatni videosnimci i iskazi brojnih svjedoka, mogli pomoći u potpunom rasvjetljavanju događaja.

Podsjetimo, Policijska uprava šibensko-kninska ranije je saopćila da postoji osnovana sumnja da je policijski službenik, koji u trenutku incidenta nije bio na dužnosti, nakon saobraćajnog nesporazuma prijetio trojici muškaraca te iz službenog pištolja ispalio jedan hitac u zrak.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, dok su trojica muškaraca prijavljena zbog narušavanja javnog reda i mira. Policijski službenik je u međuvremenu udaljen iz službe, a protiv njega je pokrenut i disciplinski postupak.