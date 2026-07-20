Evo koliko četveročlanu porodicu košta sedam dana odmora u Neumu

Turistički radnici u Neumu, posebno hotelijeri, zadovoljni su dosadašnjim tokom ljetne sezone. Popunjenost smještajnih kapaciteta u julu ocjenjuju relativno dobrom, iako u hotelima još ima slobodnih mjesta.

Iz Udruženja hotelijera Neum ističu da je predsezona bila odlična, čemu je značajno doprinio kongresni turizam. Jedini bosanskohercegovački grad na Jadranu ugostio je veliki broj učesnika seminara, konferencija i drugih događaja.

Očekivanja su pozitivna i kada je riječ o podsezoni. U julu i augustu, odnosno tokom vrhunca sezone, popunjenost hotela još nije stopostotna, ali hotelijeri ističu da su dosadašnji rezultati zadovoljavajući.

Trendovi u turizmu posljednjih godina značajno se mijenjaju, zbog čega će neumski hotelijeri, ukoliko žele privući veći broj turista sa zapada, morati mijenjati ciljna tržišta i prilagođavati način poslovanja.

“Ranije smo u samoj špici sezone imali goste iz dijaspore, čiji smo mentalitet poznavali, a oni destinaciju. Dolazili su zbog određenog osjećaja pripadnosti Bosni i Hercegovini. Ta populacija je ostarjela, dok njihova djeca nemaju takav osjećaj za dolazak ‘kući’. Tih gostiju je sve manje, što znači da se Neum treba okrenuti zapadnim tržištima, koja traže više za novac koji daju. To je nešto na čemu moramo raditi u narednim godinama”, kazao je za Faktor Davor Krešić iz Udruženja hotelijera Neum.

Najveća očekivanja hotelijeri imaju od augusta. Međutim, način rezervisanja smještaja i za taj mjesec znatno se promijenio, pa se gosti sve češće odlučuju za rezervacije neposredno pred dolazak.

Rezervacije uoči dolaska

“Mnogo je rezervacija u posljednjem trenutku, tako da trenutno svi imamo slobodnih kapaciteta za august. Međutim, sve se puni doslovno u posljednji trenutak, čemu smo svjedočili i prošle godine”, pojasnio je Krešić.

Govoreći o tome koliko je četveročlanoj porodici potrebno novca za sedmodnevni boravak u nekom od neumskih hotela tokom augusta, Krešić je istakao da je teško navesti jedinstvenu cijenu.

Na konačan iznos utječe niz faktora, među kojima su uzrast djece, vrsta usluge, odnosno da li je riječ o noćenju s doručkom ili polupansionu, kao i položaj sobe i pogled na more ili park.

“Zaista je mnogo faktora koji utječu na cijenu, ali možemo kazati da se ona kreće od 200 do 300 eura, odnosno od 400 do 600 KM dnevno, na bazi polupansiona. U cijenu su uključeni smještaj, doručak i večera. Rekao bih da su to dobre cijene s obzirom na kvalitet naših hotela i njihov položaj, jer se nalaze na samoj obali”, rekao je Krešić.

Prema toj računici, četveročlanoj porodici za sedam dana hotelskog smještaja na bazi polupansiona potrebno je između 1.400 i 2.100 eura, odnosno od približno 2.800 do 4.200 KM.

Slobodnih kapaciteta ima i u privatnim apartmanima, a cijene se kreću od 50 do 150 eura po danu, odnosno od približno 100 do 300 KM. Krešić naglašava da cijene smještaja nisu mijenjane u odnosu na prošlu godinu.

Francuska, Poljska i Slovenija trenutno su tri najvažnija strana tržišta prema kojima su se okrenuli neumski hotelijeri. Slijede Danska, Švedska i Belgija.

Iz Udruženja hotelijera Neum poručuju da će i tokom narednih sezona akcenat biti na privlačenju što većeg broja gostiju iz tih zemalja.

Ipak, za nastavak takvog trenda, prema Krešićevim riječima, potrebno je riješiti probleme povezane sa skeniranjem stranih gostiju i dugim zadržavanjima na granici.

“Problemi su ogromni. Ako do sljedeće godine nešto ne riješimo i ne olakšamo dolazak stranih gostiju u Neum, svi ćemo imati poteškoća s popunjenošću kapaciteta. Ova godina je nekako prošla, ali naredne ćemo imati ozbiljan problem ako se nešto ne poduzme”, upozorio je Krešić.