Faketa iz Zenice boluje od karcinoma, za liječenje potrebno više od 100.000 KM

Faketi imunoterapija pruža novu šansu u borbi protiv teške bolesti, ali njena porodica ne može prikupiti potrebnih 100.959 KM. Pomozimo pozivom na humanitarni broj 17046.

Faketa Škrijelj (55) iz Zenice prošle godine počela je osjećati bol ispod rebara. U početku ljekari nisu uspjeli utvrditi uzrok, ali je magnetna rezonanca, koju je uradila nekoliko mjeseci kasnije, donijela teške vijesti. Karcinom je već zahvatio polovinu njene jetre.

Od februara ove godine Faketa prima kemoterapije. Nakon tri ciklusa kontrolni pregled je pokazao da bolest za sada stagnira i da, na sreću, nema znakova metastaza. Upravo zato ljekari preporučuju nastavak liječenja imunoterapijom, koja bi joj mogla pružiti novu šansu u borbi protiv teške bolesti.

Za tu terapiju potrebno je 100.959 KM. To je iznos koji Faketa i njena porodica ne mogu sami osigurati. Dok traje njena borba s bolešću, ostala je i bez posla. Zbog dugotrajnog bolovanja nije joj produžen ugovor o radu, a jedina redovna primanja u porodici danas je suprugova penzija.

Zato su se obratili Udruženju Pomozi.ba, koje je pokrenulo apel za Fikretino liječenje. Za nju je u funkciju stavljen humanitarni broj 17046 – pozivom donirate 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u Bosni i Hercegovini.

Osim poziva na broj 17046, a pomoći možete i uplatama putem OVOG LINKA, kao i putem računa Udruženja Pomozi.ba navedenih u nastavku.

Za uplate iz BiH: NLB Banka d.d. 132-260-20223371-17 UniCredit Bank 338-730-22202506-52 Intesa Sanpaolo Banka BiH 154-180-20085330-48 Raiffeisen Bank 161-000-02481200-94 Bosna Bank International d.d 141-306-53201196-79 ZiraatBank BH d.d. Sarajevo 186-121-03108095-46 Asa banka d.d. Sarajevo 134-105-11300001-66 Sparkasse Bank BiH 199-496-00059682-82 Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo Svrha: Faketa Škrijelj

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji: ERSTE BANK IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100 BIC: GIBAATWWXXX Wien, Oesterreich Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH Verwendungszweck: Faketa Škrijelj

Za uplate iz Nizozemske i Zapadne Evrope: ING SWIFT: INGBNL2A IBAN: NL63INGB0675431905 St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL Het doel van de betaling: Faketa Škrijelj

Za uplate iz Turske: VAKIF KATILIM BANKASI A.S. IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01 İstanbul, Türkiye Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği Açıklama: Faketa Škrijelj

Za uplate iz Švicarske u CHF: Bank: Raiffeisen IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1 BIC: RAIFCH22XXX Za uplate u EUR: Bank: Raiffeisen IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9 BIC: RAIFCH22XXX Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS) Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Faketa Škrijelj

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.