Žohari predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik: Institut iz Zenice poziva građane na zajedničko djelovanje

Povodom sve učestalijih upita građana o pojavi žohara u stanovima, kućama i drugim objektima, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) upozorio je da prisustvo ovih insekata nije samo estetski i higijenski problem, već može predstavljati ozbiljan rizik za javno zdravlje.

Iz Instituta navode da se žohari najčešće kreću kroz kanalizacione sisteme, prostorije za odlaganje otpada, podrume i druga nehigijenska mjesta, odakle mogu mehanički prenositi uzročnike različitih zaraznih bolesti. Osim toga, mogu kontaminirati hranu, kuhinjske površine, posuđe i druge predmete koji su u svakodnevnoj upotrebi.

Posebno upozoravaju da ostaci, izlučevine i dijelovi tijela žohara mogu izazvati ili pogoršati alergijske reakcije i respiratorne tegobe, naročito kod djece, starijih osoba te osoba koje boluju od astme i drugih hroničnih bolesti disajnog sistema.

Prvi znakovi infestacije uključuju učestalo uočavanje živih ili uginulih žohara, posebno tokom noći, njihovo prisustvo u kuhinjama, kupatilima, podrumima, ostavama i prostorima za odlaganje otpada, neugodan miris, tragove izmeta i ostatke presvlačenja. Ako se žohari pojavljuju i tokom dana, to može ukazivati na već razvijenu najezdu ili nedostatak prostora u kojem se mogu skrivati.

Stručnjaci ističu da je održavanje higijene jedan od najvažnijih koraka u sprječavanju njihovog razmnožavanja. Preporučuje se čuvanje hrane u dobro zatvorenim posudama, uklanjanje ostataka hrane i mrvica, redovno pranje posuđa te izbjegavanje ostavljanja otvorene hrane za kućne ljubimce tokom noći.

Također, potrebno je redovno čistiti prostor ispod i iza kuhinjskih uređaja, održavati urednim podrume, ostave i zajedničke prostorije, uklanjati nepotrebne kartonske kutije, redovno prazniti kante za otpad te voditi računa o čistoći prostora za odlaganje komunalnog otpada. Posebna pažnja treba biti usmjerena na uklanjanje vlage, sanaciju curenja vode, čišćenje odvoda i zatvaranje pukotina kroz koje se žohari mogu kretati.

Iz Instituta naglašavaju da tretiranje samo jednog stana neće trajno riješiti problem ukoliko su žohari prisutni u više stanova ili zajedničkim prostorijama zgrade. Zbog toga je neophodno uključiti upravitelja zgrade i predstavnike etažnih vlasnika kako bi se organizirala koordinirana dezinsekcija svih zahvaćenih prostora u isto vrijeme ili u što kraćem roku.

Nakon tretmana potrebno je nastaviti s održavanjem higijene, uklanjanjem uzroka koji pogoduju razmnožavanju žohara te, prema preporuci stručnog izvođača, provesti kontrolu uspješnosti i po potrebi ponoviti postupak.

Institut upozorava i da sredstva za uništavanje žohara treba koristiti isključivo prema uputstvima proizvođača ili ovlaštenih izvođača dezinsekcije. Ne preporučuje se miješanje različitih preparata, korištenje većih količina od propisanih niti postavljanje insekticida na mjesta dostupna djeci i kućnim ljubimcima.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju korištenje neregistrovanih sredstava, uklanjanje mamaca i gelova koje postave stručne službe te prekidanje tretmana čim se broj žohara privremeno smanji, jer to najčešće dovodi do ponovne pojave problema.

Za pojavu žohara u pojedinačnim stanovima odgovorni su vlasnici ili korisnici prostora, dok je za zajedničke dijelove zgrada potrebno obavijestiti upravitelja i predstavnike etažnih vlasnika. U slučaju pojave žohara na javnim površinama, u kanalizacionoj infrastrukturi ili prostorima za odlaganje otpada, građani trebaju kontaktirati nadležnu gradsku ili općinsku službu, odnosno komunalno preduzeće.

Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica poručuju da pravovremeno prijavljivanje problema, zajedničko djelovanje svih korisnika objekata, održavanje visokog nivoa higijene i stručno provođenje dezinsekcije predstavljaju najefikasniji način dugoročnog suzbijanja žohara i sprečavanja njihove ponovne pojave.