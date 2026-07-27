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Sanacija Pelješkog mosta kreće u oktobru zbog pukotina na pilonima

Sanacija Pelješkog mosta kreće u oktobru zbog pukotina na pilonima

Pelješki most, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, bit će podvrgnut sanaciji svega pedeset mjeseci nakon što je pušten u saobraćaj.

Iz Hrvatskih cesta najavljeno je da bi radovi na otklanjanju uočenih nedostataka trebali početi u oktobru.

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Kako prenosi Jutarnji list, pozivajući se na novinara Krešimira Žabeca, na pilonima mosta evidentirane su pukotine u površinskom sloju betona. Na pojedinim dijelovima zabilježena je i pojava vlage, odnosno prodor vode.

Prema dostupnim podacima, pukotine su duboke između 3,5 i šest centimetara, dok se debljina zaštitnog sloja betona koji štiti glavnu armaturu pilona kreće od 3,5 do sedam centimetara.

Planirana sanacija ima za cilj spriječiti da vlaga i morska so dopru do armature, što bi moglo izazvati koroziju i njeno propadanje. Time bi se ujedno izbjegla mogućnost odvajanja i obrušavanja dijelova betona na kolovoz.

Pelješki most, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, bit će podvrgnut sanaciji svega pedeset mjeseci nakon što je pušten u saobraćaj.

Iz Hrvatskih cesta najavljeno je da bi radovi na otklanjanju uočenih nedostataka trebali početi u oktobru.

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Kako prenosi Jutarnji list, pozivajući se na novinara Krešimira Žabeca, na pilonima mosta evidentirane su pukotine u površinskom sloju betona. Na pojedinim dijelovima zabilježena je i pojava vlage, odnosno prodor vode.

Prema dostupnim podacima, pukotine su duboke između 3,5 i šest centimetara, dok se debljina zaštitnog sloja betona koji štiti glavnu armaturu pilona kreće od 3,5 do sedam centimetara.

Planirana sanacija ima za cilj spriječiti da vlaga i morska so dopru do armature, što bi moglo izazvati koroziju i njeno propadanje. Time bi se ujedno izbjegla mogućnost odvajanja i obrušavanja dijelova betona na kolovoz.

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IzvorJutarnji list

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