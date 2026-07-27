Dirljiv oproštaj hrvatskih planinara od Alme i Denisa Okanovića i njihove Macike

Hrvatsko planinarsko društvo (HPD) Mosor oprostilo se emotivnom porukom od Alme i Denisa Okanovića, supružnika iz Zenice koji su stradali u tragediji na planini Elbrus.

U poruci su istakli njihovu vedrinu, nesebičnost i ljubav prema planinama, prisjećajući se i njihove mačke Macike, koja je postala prepoznatljiv simbol njihovih zajedničkih avantura.

“Alma i Denis su jedno kratko vrijeme bili članovi HPD-a Mosor, ali u to kratko vrijeme su nam se uvukli u srca brzinom munje. Uvijek vedri, nasmijani, otvorenog srca, pravi planinari. Sudjelovali su u markacijskim akcijama, odazivali se na radne akcije, uvijek su bili spremni pomoći, posjećivali su Lugarnicu, sudjelovali u Fotosekciji, a njihova Macika je bila zvijezda Foto izložbe “Kućni ljubimci s nama u prirodi”. Uvijek će nam ostati u srcu i lijepe uspomene provedene s njima i Macikom na Mosoru. S velikom tugom izražavamo sućut obiteljima svih poginulih i cijeloj planinarskoj zajednici u regiji. Počivali u miru”, navodi se u objavi HPD Mosor.

Podsjećamo, u ekspediciji na Elbrus je učestvovalo sedam planinara, a život su izgubili Almir Krivdić, Nermin Talam, supružnici Alma i Denis Okanović, i doktorica Meliha Čaušević, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić uspjeli preživjeti nesreću.

Uz supružnike Okanović na brojnim planinarskim avanturama često je bila i njihova mačka Macika, koja je na neki način postala simbol njihovih putovanja, a imali su i grupu na na društvenoj mreži Facebook koja se zvala “Trio fantastico”, gdje su objavljivali fotografije i uspomene sa njihovih putovanja.