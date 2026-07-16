FHMZ izdao narandžasto upozorenje: Temperature do 41 stepen

Za sjeverna područja Bosne narandžasto upozorenje važi u petak, 17. jula, također od 12 do 16 sati. Prognozirane maksimalne temperature iznosit će oko 36 stepeni Celzijusa.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da ovako visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, djecu i osobe koje rade ili borave na otvorenom.
Građanima se preporučuje da u najtoplijem dijelu dana izbjegavaju duži boravak na otvorenom, unose dovoljno tečnosti, nose laganu i svijetlu odjeću te se pridržavaju svih mjera zaštite od visokih temperatura.
Iz FHMZ-a navode da se za dodatne informacije i eventualne preporuke građani mogu obratiti nadležnim institucijama.
Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto meteorološko upozorenje zbog očekivanih veoma visokih dnevnih temperatura zraka koje će zahvatiti Hercegovinu i sjeverna područja Bosne.
Prema prognozi, upozorenje za Hercegovinu na snazi je u petak i subotu, 17. i 18. jula, u periodu od 12 do 16 sati, kada se očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41 stepen Celzijusa.
Za sjeverna područja Bosne narandžasto upozorenje važi u petak, 17. jula, također od 12 do 16 sati. Prognozirane maksimalne temperature iznosit će oko 36 stepeni Celzijusa.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da ovako visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, djecu i osobe koje rade ili borave na otvorenom.
Građanima se preporučuje da u najtoplijem dijelu dana izbjegavaju duži boravak na otvorenom, unose dovoljno tečnosti, nose laganu i svijetlu odjeću te se pridržavaju svih mjera zaštite od visokih temperatura.
Iz FHMZ-a navode da se za dodatne informacije i eventualne preporuke građani mogu obratiti nadležnim institucijama.
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