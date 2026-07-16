Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Vijesti

Trump prikazan u kovčegu: Novi propagandni bilbord u Teheranu izazvao reakcije

Trump prikazan u kovčegu: Novi propagandni bilbord u Teheranu izazvao reakcije

Novi propagandni bilbord postavljen na trgu Enghelab u centru Teherana izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što se na njemu američki predsjednik Donald Trump prikazuje kako leži u otvorenom crnom kovčegu, uz prijeteće poruke upućene Sjedinjenim Američkim Državama.

Na ilustraciji je Trump prikazan nepomično, sa zatvorenim očima i rukama položenim na crvenu kravatu, dok je kovčeg stiliziran od betonskih barijera koje su posljednjih mjeseci korištene tokom masovnih komemoracija u Iranu. Na njima su ispisani slogani poput “We will kill Trump” i “Death to Trump”, što dodatno oslikava izrazito zaoštrenu antiameričku retoriku u zemlji.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Ministar Lakić
Zeničko-dobojski kanton 15.07.2026
Lakić: Od radnika i Željezare Zenica ne odustajemo
Zeničko-dobojski kanton 15.07.2026
Sud odbio prijedlog Vlade FBiH za uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica
Zenica 08.07.2026
Silva Mirvić novi je trener seniorki KK Jumper Taurus

Bilbord je postavljen na trgu Enghelab (Revolucija), mjestu koje iranske vlasti godinama koriste za velike političke murale i propagandne poruke usmjerene prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu. Posljednjih mjeseci upravo je ovaj trg postao jedno od glavnih mjesta na kojem se javnosti šalju poruke o odnosima Irana sa Zapadom.

Poruka nakon višemjesečnih tenzija

Postavljanje bilborda dolazi u trenutku kada su odnosi između Teherana i Washingtona na jednom od najnižih nivoa posljednjih godina. Nakon višemjesečnog vojnog sukoba između Irana, SAD-a i Izraela, te smrti velikog broja iranskih vojnih i političkih zvaničnika, iranske vlasti pojačale su javnu kampanju koja naglašava potrebu za osvetom i otporom prema Sjedinjenim Državama.

Na videosnimcima i fotografijama koje su objavili Anadolu Agency i Reuters Connect vidi se da se uz bilbord nalazi i natpis “This nation seeks avenging for its leader” (“Ovaj narod traži osvetu za svog vođu”), čime se dodatno povezuje s atmosferom nakon nedavnih događaja u Iranu.

Trump ranije upozorio Iran

Donald Trump je i ranije javno upozoravao Iran na posljedice eventualnog pokušaja atentata na njega. U objavi na društvenoj mreži Truth Social poručio je da je ostavio jasne instrukcije američkoj administraciji da u slučaju njegove likvidacije uslijedi snažan vojni odgovor protiv Irana.

Njegova izjava uslijedila je nakon višegodišnjih optužbi američkih sigurnosnih službi da pojedini iranski akteri planiraju ili podržavaju aktivnosti usmjerene protiv bivših i sadašnjih američkih zvaničnika.

Nema potvrde spornih tvrdnji

Iako su se u pojedinim objavama na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da se bilbord odnosi i na djecu stradalu u gradu Minab, za te navode zasad nema pouzdane potvrde iz relevantnih međunarodnih izvora.

Bilbord je, međutim, autentičan i predstavlja još jedan primjer kako se javni prostor u Teheranu koristi za slanje političkih poruka u periodu izrazito zategnutih odnosa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Novi propagandni bilbord postavljen na trgu Enghelab u centru Teherana izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što se na njemu američki predsjednik Donald Trump prikazuje kako leži u otvorenom crnom kovčegu, uz prijeteće poruke upućene Sjedinjenim Američkim Državama.

Na ilustraciji je Trump prikazan nepomično, sa zatvorenim očima i rukama položenim na crvenu kravatu, dok je kovčeg stiliziran od betonskih barijera koje su posljednjih mjeseci korištene tokom masovnih komemoracija u Iranu. Na njima su ispisani slogani poput “We will kill Trump” i “Death to Trump”, što dodatno oslikava izrazito zaoštrenu antiameričku retoriku u zemlji.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Ministar Lakić
Zeničko-dobojski kanton 15.07.2026
Lakić: Od radnika i Željezare Zenica ne odustajemo
Zeničko-dobojski kanton 15.07.2026
Sud odbio prijedlog Vlade FBiH za uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica
Zenica 08.07.2026
Silva Mirvić novi je trener seniorki KK Jumper Taurus

Bilbord je postavljen na trgu Enghelab (Revolucija), mjestu koje iranske vlasti godinama koriste za velike političke murale i propagandne poruke usmjerene prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu. Posljednjih mjeseci upravo je ovaj trg postao jedno od glavnih mjesta na kojem se javnosti šalju poruke o odnosima Irana sa Zapadom.

Poruka nakon višemjesečnih tenzija

Postavljanje bilborda dolazi u trenutku kada su odnosi između Teherana i Washingtona na jednom od najnižih nivoa posljednjih godina. Nakon višemjesečnog vojnog sukoba između Irana, SAD-a i Izraela, te smrti velikog broja iranskih vojnih i političkih zvaničnika, iranske vlasti pojačale su javnu kampanju koja naglašava potrebu za osvetom i otporom prema Sjedinjenim Državama.

Na videosnimcima i fotografijama koje su objavili Anadolu Agency i Reuters Connect vidi se da se uz bilbord nalazi i natpis “This nation seeks avenging for its leader” (“Ovaj narod traži osvetu za svog vođu”), čime se dodatno povezuje s atmosferom nakon nedavnih događaja u Iranu.

Trump ranije upozorio Iran

Donald Trump je i ranije javno upozoravao Iran na posljedice eventualnog pokušaja atentata na njega. U objavi na društvenoj mreži Truth Social poručio je da je ostavio jasne instrukcije američkoj administraciji da u slučaju njegove likvidacije uslijedi snažan vojni odgovor protiv Irana.

Njegova izjava uslijedila je nakon višegodišnjih optužbi američkih sigurnosnih službi da pojedini iranski akteri planiraju ili podržavaju aktivnosti usmjerene protiv bivših i sadašnjih američkih zvaničnika.

Nema potvrde spornih tvrdnji

Iako su se u pojedinim objavama na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da se bilbord odnosi i na djecu stradalu u gradu Minab, za te navode zasad nema pouzdane potvrde iz relevantnih međunarodnih izvora.

Bilbord je, međutim, autentičan i predstavlja još jedan primjer kako se javni prostor u Teheranu koristi za slanje političkih poruka u periodu izrazito zategnutih odnosa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
overcast clouds
19.1 ° C
19.1 °
19.1 °
93%
1.2m/s
100%
čet
29 °
pet
34 °
sub
34 °
ned
30 °
pon
25 °