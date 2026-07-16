Trump prikazan u kovčegu: Novi propagandni bilbord u Teheranu izazvao reakcije

Novi propagandni bilbord postavljen na trgu Enghelab u centru Teherana izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što se na njemu američki predsjednik Donald Trump prikazuje kako leži u otvorenom crnom kovčegu, uz prijeteće poruke upućene Sjedinjenim Američkim Državama.

Na ilustraciji je Trump prikazan nepomično, sa zatvorenim očima i rukama položenim na crvenu kravatu, dok je kovčeg stiliziran od betonskih barijera koje su posljednjih mjeseci korištene tokom masovnih komemoracija u Iranu. Na njima su ispisani slogani poput “We will kill Trump” i “Death to Trump”, što dodatno oslikava izrazito zaoštrenu antiameričku retoriku u zemlji.

Bilbord je postavljen na trgu Enghelab (Revolucija), mjestu koje iranske vlasti godinama koriste za velike političke murale i propagandne poruke usmjerene prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu. Posljednjih mjeseci upravo je ovaj trg postao jedno od glavnih mjesta na kojem se javnosti šalju poruke o odnosima Irana sa Zapadom.

Poruka nakon višemjesečnih tenzija

Postavljanje bilborda dolazi u trenutku kada su odnosi između Teherana i Washingtona na jednom od najnižih nivoa posljednjih godina. Nakon višemjesečnog vojnog sukoba između Irana, SAD-a i Izraela, te smrti velikog broja iranskih vojnih i političkih zvaničnika, iranske vlasti pojačale su javnu kampanju koja naglašava potrebu za osvetom i otporom prema Sjedinjenim Državama.

Na videosnimcima i fotografijama koje su objavili Anadolu Agency i Reuters Connect vidi se da se uz bilbord nalazi i natpis “This nation seeks avenging for its leader” (“Ovaj narod traži osvetu za svog vođu”), čime se dodatno povezuje s atmosferom nakon nedavnih događaja u Iranu.

Trump ranije upozorio Iran

Donald Trump je i ranije javno upozoravao Iran na posljedice eventualnog pokušaja atentata na njega. U objavi na društvenoj mreži Truth Social poručio je da je ostavio jasne instrukcije američkoj administraciji da u slučaju njegove likvidacije uslijedi snažan vojni odgovor protiv Irana.

Njegova izjava uslijedila je nakon višegodišnjih optužbi američkih sigurnosnih službi da pojedini iranski akteri planiraju ili podržavaju aktivnosti usmjerene protiv bivših i sadašnjih američkih zvaničnika.

Nema potvrde spornih tvrdnji

Iako su se u pojedinim objavama na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da se bilbord odnosi i na djecu stradalu u gradu Minab, za te navode zasad nema pouzdane potvrde iz relevantnih međunarodnih izvora.

Bilbord je, međutim, autentičan i predstavlja još jedan primjer kako se javni prostor u Teheranu koristi za slanje političkih poruka u periodu izrazito zategnutih odnosa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.