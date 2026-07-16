Istanbulski sud traži hapšenje Netanyahua: Naložena međunarodna potjernica

Istanbulski Viši krivični sud naložio je izdavanje međunarodne potjernice, odnosno crvene Interpolove potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Odluku je donio 11. viši krivični sud u Istanbulu u okviru sudskog postupka koji se vodi zbog presretanja humanitarne flotile Global Sumud, koja je prevozila pomoć za Pojas Gaze, a među putnicima su se nalazili i turski državljani

Sudska odluka donesena je u okviru opsežne krivične prijave protiv Netanyahua i više izraelskih zvaničnika. Tužilaštvo izraelskog premijera tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti, mučenje i namjerno nanošenje tjelesnih povreda.

U optužnici se također navode optužbe za oštećenje imovine, tešku pljačku, ometanje saobraćaja, otmicu ili nezakonito zadržavanje plovila, kao i nezakonito lišavanje slobode.

Najnovija odluka uslijedila je nakon preliminarne presude iz novembra 2025. godine, kada je istanbulski sud izdao prve naloge za hapšenje Netanyahua i desetina izraelskih zvaničnika. Ti nalozi odnosili su se i na incident s humanitarnom flotilom, ali i na postupke izraelske vojske tokom vojne kampanje u Gazi.

U aprilu 2026. godine Glavno tužilaštvo u Istanbulu završilo je optužnicu kojom za optužene traži izricanje doživotnih zatvorskih kazni u otežanim okolnostima. Turski tužioci smatraju da njihovi sudovi imaju nadležnost za vođenje postupka na osnovu međunarodnog pomorskog prava, budući da se incident dogodio u međunarodnim vodama.

Ovaj postupak odvojen je od procesa pred Međunarodnim krivičnim sudom (ICC), koji je još u novembru 2024. godine izdao naloge za hapšenje Benjamina Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom rata u Gazi.