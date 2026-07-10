Pojačani inspekcijski nadzori na turističkim destinacijama u Hercegovini

Federalna uprava za inspekcijske poslove u periodu od 6.7. do 12.7.2026. godine provodi pojačane inspekcijske nadzore na području Hercegovine, s posebnim fokusom na turističke destinacije Mostar, Neum, Blagaj, Međugorje i Kravice, gdje se tokom ljetne turističke sezone bilježi povećan broj domaćih i stranih posjetilaca.

Inspekcijski nadzor vrše federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori s ciljem kontrole primjene propisa iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, fiskalizacije i zaštite potrošača. Posebna pažnja usmjerena je na zakonitost obavljanja djelatnosti hotela, kafića, restorana, suvenirnica, trgovina, iznajmljivanja ležaljki na plažama i pekara.

Timove na terenu posjetila je direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović, koja je tom prilikom naglasila značaj zakonitog poslovanja kao temelja sigurnog tržišta i razvoja održivog turizma.

„Turistička sezona je prilika za pojačanu privrednu aktivnost, ali i vrijeme pojačane odgovornosti svih učesnika na tržištu. Prisustvo federalne tržišne inspekcije na popularnim turističkim destinacijama osigurava fer uslove za poslovenja, suzbija nelojalnu konkurenciju i mehanizam je borbe protiv sive ekonomije. Cilj naših nadzora nije samo sankcionisanje utvrđenih nepravilnosti, nego provođenje preventivnih i korektivnih mjera i zaštita potrošača“, izjavila je direktorica Prvulović.

Federalna uprava za inspekcijske poslove će i u narednom periodu nastaviti s planskim i ciljanim inspekcijskim nadzorima širom Federacije Bosne i Hercegovine, usmjerenim na unapređenje zakonitosti poslovanja, zaštitu javnog interesa i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta.

„Pozivamo sve poslovne subjekte da dosljedno poštuju zakonske obaveze. Apelujemo na građane i turiste da prilikom svake kupovine proizvoda ili korištenja usluga zahtijevaju fiskalni račun, čime direktno doprinose suzbijanju sive ekonomije i zaštiti vlastitih potrošačkih prava.“

Uočene nepravilnosti u radu privrednih subjekata prijavite putem:

– telefona za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-maila: [email protected]

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.