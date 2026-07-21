ESTOFEX izdao najviši stepen upozorenja za dijelove Balkana, ugrožena i BiH
ESTOFEX izdao najviši stepen upozorenja za dijelove Balkana, ugrožena i BiH
Prema prognozi BH Meteo, današnji dan mogao bi biti najopasniji po pitanju olujnog nevremena od početka ove godine na području regije. Najveći rizik očekuje se u dijelovima Hrvatske, posebno duž obale, zatim na crnogorskom primorju, ali i u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Meteorolozi upozoravaju da su najugroženiji Hercegovina te centralni i jugoistočni dijelovi Bosne, gdje postoji povećana vjerovatnoća razvoja snažnih grmljavinskih sistema.
Na ozbiljnost situacije ukazuje i činjenica da je ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), evropski centar za prognoziranje i praćenje oluja, izdao najviši stepen upozorenja za dijelove Balkana zbog mogućnosti razvoja opasnih vremenskih nepogoda.
Preko Bosne i Hercegovine danas će se premještati oslabljena hladna fronta koja će donijeti nestabilno vrijeme širom zemlje, uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Međutim, ono što ovu promjenu vremena čini posebno opasnom jesu izrazito jaka i brza strujanja u višim slojevima atmosfere.
Takvi uslovi pogoduju brzom razvoju i kretanju olujnih sistema, koji na područjima kroz koja prođu mogu izazvati olujne udare vjetra, intenzivne pljuskove, a lokalno je moguća i pojava grada.
Prema prognozi BH Meteo, današnji dan mogao bi biti najopasniji po pitanju olujnog nevremena od početka ove godine na području regije. Najveći rizik očekuje se u dijelovima Hrvatske, posebno duž obale, zatim na crnogorskom primorju, ali i u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Meteorolozi upozoravaju da su najugroženiji Hercegovina te centralni i jugoistočni dijelovi Bosne, gdje postoji povećana vjerovatnoća razvoja snažnih grmljavinskih sistema.
Na ozbiljnost situacije ukazuje i činjenica da je ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), evropski centar za prognoziranje i praćenje oluja, izdao najviši stepen upozorenja za dijelove Balkana zbog mogućnosti razvoja opasnih vremenskih nepogoda.
Preko Bosne i Hercegovine danas će se premještati oslabljena hladna fronta koja će donijeti nestabilno vrijeme širom zemlje, uz povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu. Međutim, ono što ovu promjenu vremena čini posebno opasnom jesu izrazito jaka i brza strujanja u višim slojevima atmosfere.
Takvi uslovi pogoduju brzom razvoju i kretanju olujnih sistema, koji na područjima kroz koja prođu mogu izazvati olujne udare vjetra, intenzivne pljuskove, a lokalno je moguća i pojava grada.
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