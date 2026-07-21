U Sloveniji uhapšen Amir Uzunović za kojim se tragalo zbog ubistva supruge

Malo prije ponoći, slovenačka policija je uhapsila 39-godišnjeg Amira Uzunovića koji je osumnjičen za ubistvo svoje 36-godišnje partnerke.

Uhapšen je u blizini mjesta događaja i nije pružao otpor pri hapšenju, saopštila je Policijska uprava Celje. U ponedjeljak su za njim tragali i helikopterom, dronovima i konjicom.

Državljanin BiH se tereti da je nožem napao svoju 36-godišnju partnerku Zijadu, koja je od teških povreda preminula na mjestu događaja. Ubistvo se dogodilo u stambenoj zgradi u centru Vuhrede.

Policiju je o incidentu obavijestio ljekar u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Brat osumnjičenog doveo je maloljetnog sina osumnjičenog u Dom zdravlja Radlje ob Dravi. Po dolasku kući, zatekao je majku mrtvu, a zatim je pozvao svog ujaka – brata osumnjičenog. Maloljetnika je priveo nadležni centar za socijalni rad, piše 24ur.

Motiv još nije poznat, ali prema policiji, muškarac je u posljednje vrijeme psihički nestabilan.