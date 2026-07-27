Njemačka više nije obećana zemlja za radnike, ponuda poslova sve manja

Ponuda poslova u Njemačkoj pala je na najniži nivo u više od pet godina, a tržište rada sve snažnije osjeća posljedice usporavanja privrede.

Prema podacima portala za zapošljavanje Indeed, u drugom tromjesečju ove godine broj oglasa za posao smanjen je za 3,9 posto, dok je u odnosu na rekordno proljeće 2022. godine dostupno čak 39 posto manje radnih mjesta.

Indeks njemačkog tržišta rada u razdoblju od aprila do juna pao je sa 110 na 106 bodova, što je najniži nivo u posljednjih više od pet godina. Od ukupno 38 analiziranih zanimanja rast potražnje zabilježen je u samo šest, a polovina njih pripada zdravstvenom sektoru, piše Fenix.

Analitičari pad ponude poslova povezuju s pogoršanjem ekonomskih prilika. Rast cijena energenata nakon izbijanja rata s Iranom zakočio je oporavak njemačke privrede, zbog čega je savezna vlada smanjila procjenu ekonomskog rasta za 2026. na svega 0,5 posto.

Iako je broj stalnih radnih mjesta u junu bio više od deset posto manji nego godinu ranije, sezonski poslovi zasad odolijevaju negativnom trendu te ih je otprilike jednako kao prošlog ljeta.

Najviše oglasa za sezonske poslove odnosi se na proizvodnju i industriju, koja čini 17,7 posto ukupne ponude. Slijede prodaja s 15,4 posto, odgoj i njegu o djeci s 14,1 posto te skladištenje, dostava i logistika s 10,5 posto. Uredski poslovi pritom čine tek 2,3 posto svih ljetnih oglasa.

Dok većina sektora bilježi pad, zdravstveni sistem i dalje traži velik broj novih zaposlenika.

Najizraženiji rast zabilježen je u stomatologiji, gdje je ukupna potražnja porasla za 25,3 posto. Posebno su traženi stomatolozi, stomatološki asistenti i pripravnici.

Raste i potreba za fizioterapeutima, radnim terapeutima te stručnjacima u medicinskoj tehnologiji. Među najtraženijim zanimanjima nalaze se operacijski asistenti, optičari te radnici hitne medicinske pomoći i bolničari.

Osim manjeg broja oglasa za posao, stručnjaci upozoravaju i na usporavanje rasta plaća. Nominalni rast plaća u oglasima za posao do juna je usporio na 2,8 posto.

Budući da je inflacija u Njemačkoj porasla na 2,9 posto, realne plaće ponovno su skliznule u negativno područje. Procjenjuje se da je realni rast između minus 0,1 i minus 0,3 posto, dok je prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku iznosio oko 1,7 posto.

To znači da kupovna moć zaposlenih ponovno slabi, a analitičari smatraju da će u nadolazećim mjesecima biti teško očekivati značajniji rast realnih primanja.