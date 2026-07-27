Šta je dovelo do novog rasta cijena goriva u BiH?

Nakon, kratkog perioda stabilizacije, cijene goriva u BiH ponovo rastu.

Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku i skok cijene sirove nafte na svjetskom tržištu.

Veće cijene već su vidljive na benzinskim pumpama, a cijene goriva su ponovo premašile tri marke po litru. Šta to znači za vozače, privredu i cijene ostalih proizvoda?

Dragan Trišić, iz Grupacija za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske istakao je da su cijene nafte u trendu povećanja zbog globalnog poremećaja na svjetskom tržištu.

“Efekat straha, koji se stvara zbog raznih okolonosti, kao na primjer Hormuški moreuz, i finansijska struktura tako reaguje u smislu da se nafta ne može dopremiti”, naveo je Trišić i dodao da veliki igrači svjesno ili nesvjesno projektuju strahove i oni to tako rade.

Hormuški morez nije zatvoren, kaže Trišić, on je samo u nekoj vrsti hibernacije, i to je ključ.

“Nafta postoji, poremećena je njena putanja. Nadamo se da će doći do smirivanja eskalacije sukoba, a samim tim i smanjivanje cijene nafte”, napomenuo je Trišić za RTRS.

Govoreći o evropskom tržištu nafte, Trišić kaže da je kod nas jednostavnija situacija.

“Pristupne tačke su jednostavnije za energente. Postoje zemlje koje mogu snabdijevati naftom, kao na primjer Norveška. Važno da energetska stabilost ostane na jednom nivou”, napomenuo je Trišić.