Prema Potočarima se očekuju gužve

Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoji i vanredne okolnosti, dežurne ekipe u informativnom i pozivnom centru, kao i tehničke ekipe na samoj cesti, i ove su godine prisutne i pozicionirane na više lokacija.

Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) dolazi do povremenih obustava saobraćaja.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Zupci, Deleuša i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.