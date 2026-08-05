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Danas novi razgovori o sudbini Nove Željezare Zenica

Danas novi razgovori o sudbini Nove Željezare Zenica

Predstavnici Vlade Federacije BiH, te većinskih vlasnika i Uprave Nove Željezare Zenica, kao i Sindikata metalaca FBiH danas će održati novi sastanak s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja.

Podsjetimo, u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je održan sastanak kojem su prisustvovali premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima.

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Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas, s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Predstavnici Vlade Federacije BiH, te većinskih vlasnika i Uprave Nove Željezare Zenica, kao i Sindikata metalaca FBiH danas će održati novi sastanak s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja.

Podsjetimo, u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je održan sastanak kojem su prisustvovali premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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U Vladi FBiH održan sastanak o budućnosti Nove Željezare Zenica, razgovori se nastavljaju sutra (FOTO)
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Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas, s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

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IzvorZenit.ba

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