Danas novi razgovori o sudbini Nove Željezare Zenica

Predstavnici Vlade Federacije BiH, te većinskih vlasnika i Uprave Nove Željezare Zenica, kao i Sindikata metalaca FBiH danas će održati novi sastanak s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja.

Podsjetimo, u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je održan sastanak kojem su prisustvovali premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima.

Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas, s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.