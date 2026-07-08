Iran gađao lokacije u Bahreinu i Kuvajtu nakon američkih napada

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je gađala američke vojne lokacije u Bahreinu i Kuvajtu nakon što su SAD pokrenule val vojnih udara na Iran kao odgovor na napade na tankere u Hormuškom moreuzu.

U najnovijem udarcu krhkom sporazumu o prekidu vatre, Korpus islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo zajedničku operaciju raketama i dronovima protiv ključnih američkih vojnih lokacija u Bandar Salmanu, Petom pomorskom okrugu Bahreina i zračnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu, te oborio američki dron MQ9 koji je pokušao da se miješa u operaciju.

Zvaničnici su saopštili da su se u Bahreinu i Kuvajtu oglasile sirene za zračnu uzbunu. Kuvajtska vojska saopštila je da se protuzračna odbrana suočava sa “neprijateljskim” napadima raketama i dronovima.

SAD su ranije pokrenule nove vojne napade i opozvale licencu koja je Iranu dozvoljavala prodaju nafte kao odgovor na napade na tri tankera u moreuzu.

Centralna komanda SAD-a saopštila je da je među pogođenim metama bilo više od 60 malih brodova Korpusa islamske revolucionarne garde, u pokušaju da Iranu nametne veliku cijenu zbog udara na brodove kojima krše primirje.

Vodeći iranski pregovarač, predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf, optužio je SAD za kršenje sporazuma o prekidu vatre. Naveo je ne samo najnovije američke vojne napade, već i obnovljene naftne sankcije, kršenje iranskih “prilagođavanja” u Hormuškom moreuzu i izraelske napade na Liban.

“Era maltretiranja i iznude je završena”, saopštio je Qalibaf u objavi na X-u.

“Ne odustajemo”, poručio je.

Iranski mediji su ranije izvijestili o eksplozijama u glavnom iranskom naftnom čvorištu na otoku Kharg, na ostrvu Qeshm i u južnim lučkim gradovima Sirik i Bandar Abbas.