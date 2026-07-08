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HDZ BiH: Zenica kao važna točka političke organiziranosti Hrvata u ZDK

HDZ BiH: Zenica kao važna točka političke organiziranosti Hrvata u ZDK

Aktualni politički procesi u BiH, analiza stanja na terenu te aktivnosti koje se provode u skladu sa zakonskim okvirom za predstojeće Opće izbore u listopadu ove godine bile su teme razgovora predsjednika HDZ-a BiH dr. Dragana Čovića i dopredsjednice Darijane Filipović s predstavnicima Gradskog odbora HDZ-a BiH Zenica, predvođenim predsjednicom Suzanom Piragić.

Predstavnici GO HDZ-a BiH Zenica upoznali su predsjednika Čovića i dopredsjednicu Filipović s aktualnim radom Gradskog odbora, prioritetima lokalne organizacije i izazovima s kojima se Hrvati susreću na području Zenice. U razgovoru su otvorene i teme koje se odnose na svakodnevni život hrvatske zajednice u Zenici, osobito u području sakralne, obrazovne, komunalne i humanitarne skrbi. Među njima su uređenje Kužnog groblja i pristupne ceste, radovi na crkvi sv. Josipa i crkvi sv. Ilije, potrebe Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ Zenica te komunalna pitanja u Donjoj Gračanici.

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Istaknuto je kako je, u okolnostima koje zahtijevaju odgovornost i političku zrelost, zajedništvo jedan od ključnih preduvjeta za zaštitu interesa hrvatskoga naroda i očuvanje njegove vidljivosti u javnom i političkom životu Zenice. Iz GO HDZ-a BiH Zenica naglašeno je kako će daljnji rad biti usmjeren na jačanje povezanosti s članstvom, rad na terenu i provedbu redovitih organizacijskih aktivnosti u skladu sa zakonskim okvirom za predstojeće Opće izbore 2026. godine.

Predsjednik Čović i dopredsjednica Filipović dali su potporu radu Gradskog odbora HDZ-a BiH Zenica, naglasivši kako su zajedništvo i međusobna koordinacija u sredinama u kojima su Hrvati malobrojniji važni za zaštitu položaja i prava hrvatskoga naroda.

Saopštenje za javnost

Aktualni politički procesi u BiH, analiza stanja na terenu te aktivnosti koje se provode u skladu sa zakonskim okvirom za predstojeće Opće izbore u listopadu ove godine bile su teme razgovora predsjednika HDZ-a BiH dr. Dragana Čovića i dopredsjednice Darijane Filipović s predstavnicima Gradskog odbora HDZ-a BiH Zenica, predvođenim predsjednicom Suzanom Piragić.

Predstavnici GO HDZ-a BiH Zenica upoznali su predsjednika Čovića i dopredsjednicu Filipović s aktualnim radom Gradskog odbora, prioritetima lokalne organizacije i izazovima s kojima se Hrvati susreću na području Zenice. U razgovoru su otvorene i teme koje se odnose na svakodnevni život hrvatske zajednice u Zenici, osobito u području sakralne, obrazovne, komunalne i humanitarne skrbi. Među njima su uređenje Kužnog groblja i pristupne ceste, radovi na crkvi sv. Josipa i crkvi sv. Ilije, potrebe Katoličkog školskog centra „Sveti Pavao“ Zenica te komunalna pitanja u Donjoj Gračanici.

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Na Bistričaku obilježena 36. godišnjica SDA Zenica: Odgovornost se dokazuje rezultatima (FOTO)

Istaknuto je kako je, u okolnostima koje zahtijevaju odgovornost i političku zrelost, zajedništvo jedan od ključnih preduvjeta za zaštitu interesa hrvatskoga naroda i očuvanje njegove vidljivosti u javnom i političkom životu Zenice. Iz GO HDZ-a BiH Zenica naglašeno je kako će daljnji rad biti usmjeren na jačanje povezanosti s članstvom, rad na terenu i provedbu redovitih organizacijskih aktivnosti u skladu sa zakonskim okvirom za predstojeće Opće izbore 2026. godine.

Predsjednik Čović i dopredsjednica Filipović dali su potporu radu Gradskog odbora HDZ-a BiH Zenica, naglasivši kako su zajedništvo i međusobna koordinacija u sredinama u kojima su Hrvati malobrojniji važni za zaštitu položaja i prava hrvatskoga naroda.

Saopštenje za javnost

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IzvorZenit.ba

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