Jedina luka u BiH ostvarila dobit, povećanje rezultat stavljanja u funkciju nove lučke dizalice
Jedina luka u BiH ostvarila dobit, povećanje rezultat stavljanja u funkciju nove lučke dizalice
Javno preduzeće “Luka Brčko” ovogodišnjim finansijskim planom predvidjelo je ostvarenje prihoda od pretovara roba u iznosu od 2,8 miliona KM. Osim pretovara, ova jedina državna riječna luka prihode ostvaruje i od usluga carinskog terminala te izdavanja poslovnog i skladišnog prostora u zakup.
Zamjenik direktora JP “Luka Brčko” Damir Đokić rekao je da je povećanje ovogodišnjeg finansijskog plana rezultat stavljanja u funkciju nove lučke dizalice, koja je opravdala očekivanja. Podsjetio je da je u 2025. godini ostvaren rast pretovara od 60 posto u odnosu na 2024. godinu.
Pozitivni rezultati nastavljeni su i ove godine, pa je u prvih šest mjeseci 2026. godine Luka od pretovara roba ostvarila dobit od milion KM. U istom periodu realizovano je oko 70 posto planiranih količina pretovara za ovu godinu.
Najveći dio pretovara odnosi se na šećer za potrebe kompanije Bimal, cement iz Lukavca i sodu iz Turske, a u preduzeću očekuju nastavak rasta obima poslovanja.
“Pored svih negativnih okolnosti koje godinama utiču na naš rad, poput rata u Ukrajini i posljedica pandemije virusa korona, poslovanje sa našim stalnim komitentima postalo je neizvjesnije. To se prije svega odnosi na željezaru u Zenici, koksaru iz Lukavca i druge privredne partnere. Zbog toga tražimo nove komitente, a mogu reći da je revitalizacija Luke već dala dobre rezultate”, istakao je Đokić.
On je dodao da JP “Luka Brčko” bilježi rast prihoda i od usluga carinskog terminala, kao i od izdavanja skladišnih kapaciteta u zakup.
Javno preduzeće “Luka Brčko” ovogodišnjim finansijskim planom predvidjelo je ostvarenje prihoda od pretovara roba u iznosu od 2,8 miliona KM. Osim pretovara, ova jedina državna riječna luka prihode ostvaruje i od usluga carinskog terminala te izdavanja poslovnog i skladišnog prostora u zakup.
Zamjenik direktora JP “Luka Brčko” Damir Đokić rekao je da je povećanje ovogodišnjeg finansijskog plana rezultat stavljanja u funkciju nove lučke dizalice, koja je opravdala očekivanja. Podsjetio je da je u 2025. godini ostvaren rast pretovara od 60 posto u odnosu na 2024. godinu.
Pozitivni rezultati nastavljeni su i ove godine, pa je u prvih šest mjeseci 2026. godine Luka od pretovara roba ostvarila dobit od milion KM. U istom periodu realizovano je oko 70 posto planiranih količina pretovara za ovu godinu.
Najveći dio pretovara odnosi se na šećer za potrebe kompanije Bimal, cement iz Lukavca i sodu iz Turske, a u preduzeću očekuju nastavak rasta obima poslovanja.
“Pored svih negativnih okolnosti koje godinama utiču na naš rad, poput rata u Ukrajini i posljedica pandemije virusa korona, poslovanje sa našim stalnim komitentima postalo je neizvjesnije. To se prije svega odnosi na željezaru u Zenici, koksaru iz Lukavca i druge privredne partnere. Zbog toga tražimo nove komitente, a mogu reći da je revitalizacija Luke već dala dobre rezultate”, istakao je Đokić.
On je dodao da JP “Luka Brčko” bilježi rast prihoda i od usluga carinskog terminala, kao i od izdavanja skladišnih kapaciteta u zakup.
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