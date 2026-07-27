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Planinari društva “Vedro” se opraštaju od prijatelja: Preteške su riječi…

Planinari društva “Vedro” se opraštaju od prijatelja: Preteške su riječi…

Petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe, iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh, preživjele.

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

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Dvoje od njih su bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi Planinarskog društva “Vedro”.

Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Od svojih članova i prijatelja danas su se oprostili iz Planinarskog društva “Vedro”.

“Preteške su riječi…

Prevelika je tuga…

Zajedno smo prošli toliko planina, staza, kilometara.

Nebrojeno mnogo osmijeha, uspomena, druženja.

Danas se, nažalost opraštamo od vas, ali nikad ne zaboravljamo i vječno nosimo u srcima.

Bili ste nepresušni izvori dobrote, ljubavi i hrabrosti, i tako ćemo vas pamtiti.

Hvala vam za svaki korak, za svaku stazu, za prijateljstvo i najljepše uspomene…”, stoji u objavi.

U Federaciji Bosne i Hercegovine bit će proglašen Dan žalosti zbog tragične smrti petoro zeničkih planinara koji su stradali prilikom uspona na opasnu rusku planinu Elbrus. Tako će se na simboličan čin odati posljednju počast stradalim.

Svi članovi ekspedicije bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe, koji su u prošlosti osvajali vrhove iznad 5.000 metara nadmorske visine.

Petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu, 25. jula, tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe, iz grupe koja je krenula osvojiti ovaj vrh, preživjele.

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

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Zenica 26.07.2026
Svih pet poginulih bh. planinara u Rusiji su iz Zenice (VIDEO)

Dvoje od njih su bili članovi Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi Planinarskog društva “Vedro”.

Preživjeli su Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Od svojih članova i prijatelja danas su se oprostili iz Planinarskog društva “Vedro”.

“Preteške su riječi…

Prevelika je tuga…

Zajedno smo prošli toliko planina, staza, kilometara.

Nebrojeno mnogo osmijeha, uspomena, druženja.

Danas se, nažalost opraštamo od vas, ali nikad ne zaboravljamo i vječno nosimo u srcima.

Bili ste nepresušni izvori dobrote, ljubavi i hrabrosti, i tako ćemo vas pamtiti.

Hvala vam za svaki korak, za svaku stazu, za prijateljstvo i najljepše uspomene…”, stoji u objavi.

U Federaciji Bosne i Hercegovine bit će proglašen Dan žalosti zbog tragične smrti petoro zeničkih planinara koji su stradali prilikom uspona na opasnu rusku planinu Elbrus. Tako će se na simboličan čin odati posljednju počast stradalim.

Svi članovi ekspedicije bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe, koji su u prošlosti osvajali vrhove iznad 5.000 metara nadmorske visine.

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IzvorZenit.ba

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