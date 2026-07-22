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Danas mirno i ugodno vrijeme, krajem sedmice ponovo mogući pljuskovi

Danas mirno i ugodno vrijeme, krajem sedmice ponovo mogući pljuskovi

Foto: Ilustracija

Nakon nekoliko dana obilježenih nestabilnim vremenom, olujama i lokalnim nevremenima širom Bosne i Hercegovine, građane danas očekuje znatno mirniji i ugodniji ljetni dan, prognoziraju meteorolozi iz BH Meteo.

Hladna fronta koja je sinoć prešla preko naše zemlje donijela je prolaznu kišu, pljuskove i grmljavinu, ali je ujedno označila i kraj toplotnog talasa koji je prethodnih dana zahvatio cijelu Bosnu i Hercegovinu.

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Današnji dan donosi djelimično razvedravanje uz ugodne ljetne temperature, bez vremenskih neprilika koje su obilježile prethodni period. Predstojeća noć bit će svježa, a u planinskim područjima temperature će se spustiti na svega nekoliko stepeni iznad nule.

Prema prognozama, narednih nekoliko dana zadržat će se ugodno ljetno vrijeme, uz svježije noći i temperature koje će mnogima donijeti predah od velikih vrućina.

Ipak, stabilizacija neće dugo potrajati. Već sutra krajem dana i u noći na petak očekuje se novi talas lokalnih padavina, dok se slična promjena vremena prognozira i početkom naredne sedmice.

Meteorolozi ističu da bi nakon toga moglo uslijediti novo jačanje vrućina, pa se prema trenutnim prognozama krajem jula i početkom augusta očekuje novi toplotni talas. Građanima se savjetuje da prate najnovije vremenske prognoze zbog mogućih promjena u narednim danima.

Nakon nekoliko dana obilježenih nestabilnim vremenom, olujama i lokalnim nevremenima širom Bosne i Hercegovine, građane danas očekuje znatno mirniji i ugodniji ljetni dan, prognoziraju meteorolozi iz BH Meteo.

Hladna fronta koja je sinoć prešla preko naše zemlje donijela je prolaznu kišu, pljuskove i grmljavinu, ali je ujedno označila i kraj toplotnog talasa koji je prethodnih dana zahvatio cijelu Bosnu i Hercegovinu.

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Današnji dan donosi djelimično razvedravanje uz ugodne ljetne temperature, bez vremenskih neprilika koje su obilježile prethodni period. Predstojeća noć bit će svježa, a u planinskim područjima temperature će se spustiti na svega nekoliko stepeni iznad nule.

Prema prognozama, narednih nekoliko dana zadržat će se ugodno ljetno vrijeme, uz svježije noći i temperature koje će mnogima donijeti predah od velikih vrućina.

Ipak, stabilizacija neće dugo potrajati. Već sutra krajem dana i u noći na petak očekuje se novi talas lokalnih padavina, dok se slična promjena vremena prognozira i početkom naredne sedmice.

Meteorolozi ističu da bi nakon toga moglo uslijediti novo jačanje vrućina, pa se prema trenutnim prognozama krajem jula i početkom augusta očekuje novi toplotni talas. Građanima se savjetuje da prate najnovije vremenske prognoze zbog mogućih promjena u narednim danima.

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IzvorZenit.ba

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