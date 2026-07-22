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Nova radarska opasnost za sve koji iz BiH kreću ka EU

Nova radarska opasnost za sve koji iz BiH kreću ka EU

Svi vozači koji se ovoga ljeta spremaju na put prema Italiji moraju biti na posebnom oprezu na tamošnjim autoputevima.

Italijanska prometna policija u potpunosti je modernizirala svoj dobro poznati sistem za nadzor brzine. Nova, treća generacija sistema nazvana “Tutor 3.0” više ne mjeri samo prosječnu brzinu između dvije tačke, već djeluje i kao klasični fiksni radar, a vozači nikada ne mogu znati u kojem modu sistem u tom trenutku radi.

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Sistem pokriva više od 1.800 kilometara autoputa i 178 ključnih dionica, uključujući najfrekventnije pravce poput A1 (Milano – Napulj), A14 (duž jadranske obale) te rute prema sjevernotalijanskim jezerima i granici sa Švicarskom.

Za razliku od starijih sistema koji su koristili senzorske trake ugrađene u sam asfalt, “Tutor 3.0” temelji se na naprednim radarskim senzorima, kamerama visoke rezolucije i lokalnim računalnim jedinicama.

Mogućnosti sistema i njihov status su:

  • Mjerenje prosječne brzine između dvije tačke: Potvrđeno;
  • Mjerenje trenutne brzine u jednoj točki (fiksni radar): Potvrđeno;
  • Automatsko prepoznavanje kategorije vozila (automobil, kamper, prikolica, kamion): Potvrđeno;
  • Rad u uslovima noći, magle i kiše: Potvrđeno;
  • Detekcija vozila na zaustavnoj traci: Potvrđeno;
  • Prepoznavanje vožnje u pogrešnom smjeru i zabrane pretjecanja za kamione: Tehnički predviđeno.

Različita vozila u Italiji imaju različite limite brzine. Sustav sam prepoznaje radi li se o ličnom automobilu, motociklu, kamperu ili automobilu s prikolicom. Ako vozite automobil s prikolicom brzinom koja je dopuštena za obični automobil, “Tutor 3.0” će vas automatski registrirati i poslati kaznu.

Prekoračenje brzine u Italiji iznimno je skupo, a zakon predviđa i dodatno opterećenje za vožnju u noćnim satima. Za prekršaje počinjene između 22:00 i 07:00 sati ujutro, propisana novčana kazna automatski se uvećava za 33 posto.

  • Prekoračenje do 10 km/h: od 42 do 173 eura
  • Prekoračenje od 10 do 40 km/h: od 173 do 694 eura
  • Prekoračenje od 40 do 60 km/h: od 543 do 2.170 eura
  • Prekoračenje više od 60 km/h: od 845 do 3.382 eura + oduzimanje vozačke dozvole

Svi vozači koji se ovoga ljeta spremaju na put prema Italiji moraju biti na posebnom oprezu na tamošnjim autoputevima.

Italijanska prometna policija u potpunosti je modernizirala svoj dobro poznati sistem za nadzor brzine. Nova, treća generacija sistema nazvana “Tutor 3.0” više ne mjeri samo prosječnu brzinu između dvije tačke, već djeluje i kao klasični fiksni radar, a vozači nikada ne mogu znati u kojem modu sistem u tom trenutku radi.

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Sistem pokriva više od 1.800 kilometara autoputa i 178 ključnih dionica, uključujući najfrekventnije pravce poput A1 (Milano – Napulj), A14 (duž jadranske obale) te rute prema sjevernotalijanskim jezerima i granici sa Švicarskom.

Za razliku od starijih sistema koji su koristili senzorske trake ugrađene u sam asfalt, “Tutor 3.0” temelji se na naprednim radarskim senzorima, kamerama visoke rezolucije i lokalnim računalnim jedinicama.

Mogućnosti sistema i njihov status su:

  • Mjerenje prosječne brzine između dvije tačke: Potvrđeno;
  • Mjerenje trenutne brzine u jednoj točki (fiksni radar): Potvrđeno;
  • Automatsko prepoznavanje kategorije vozila (automobil, kamper, prikolica, kamion): Potvrđeno;
  • Rad u uslovima noći, magle i kiše: Potvrđeno;
  • Detekcija vozila na zaustavnoj traci: Potvrđeno;
  • Prepoznavanje vožnje u pogrešnom smjeru i zabrane pretjecanja za kamione: Tehnički predviđeno.

Različita vozila u Italiji imaju različite limite brzine. Sustav sam prepoznaje radi li se o ličnom automobilu, motociklu, kamperu ili automobilu s prikolicom. Ako vozite automobil s prikolicom brzinom koja je dopuštena za obični automobil, “Tutor 3.0” će vas automatski registrirati i poslati kaznu.

Prekoračenje brzine u Italiji iznimno je skupo, a zakon predviđa i dodatno opterećenje za vožnju u noćnim satima. Za prekršaje počinjene između 22:00 i 07:00 sati ujutro, propisana novčana kazna automatski se uvećava za 33 posto.

  • Prekoračenje do 10 km/h: od 42 do 173 eura
  • Prekoračenje od 10 do 40 km/h: od 173 do 694 eura
  • Prekoračenje od 40 do 60 km/h: od 543 do 2.170 eura
  • Prekoračenje više od 60 km/h: od 845 do 3.382 eura + oduzimanje vozačke dozvole

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IzvorZenit.ba

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