Zeničanin uhapšen nakon prijetnji i oštećenja automobila ispred ugostiteljskog objekta

Dana 07.07.2026. godine, u 20,15 sati, u ugostiteljskom objektu u ulici Sarajevska, od strane lica N.S., rođeno 1997. godine, iz Zenice su upućene prijetnje prema licu N.A., rođenom 2005. godine, iz Zenice, te je navedeno lice oštetilo putničko motorno vozilo marke “VW Passat”, vlasništvo lica B.A., rođena 2006. godine, iz Zenice. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“, lice N.S. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje te je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske uprave I koji nastavljaju aktivnosti na dokumenovanju navedenog krivičnog djela.

Zavidovići

Dana 07.07.2026. godine, u 08,40, sati, u dežurnu službu Policijske stanice Zavidovići obratilo se lice S.A., iz Zavidovića i prijavilo da je u mjestu Ribnica od strane nepoznatog lica izvršena teška krađa iz rezervoara radne mašine kojom prilikom je otuđena neutvrđena količina pogonskog goriva. Službenici Policijske stanice Zavidovići nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela “Teška krađa”.

Maglaj

Dana 06.07.2026. godine, u 22,50 sati, u ulici Željeznička, od strane službenika Policijske stanice Maglaj izvršenim pregledom lica A.A, rođenog 2006. godine, iz Maglaja, pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice A.A. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Dana 06.07.2026. godine, u 22,50 sati, u ulici Željeznička, od strane službenika Policijske stanice Maglaj izvršenim pregledom lica H.E, rođenog 1996. godine, iz Maglaja, pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice H.E. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Tešanj

Dana 07.07.2026. godine, u 10,50 sati, od strane lica T.Š., iz Tešnja je prijavljeno da je u mjestu Šije od strane nepoznatog lica izvršena teška krađa u vikendicu, vlasništvo prijavitelja kojom prilikom je otuđen plinski roštilj, četiri akumulatora i razno posuđe. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Tešanj koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumenovanju krivičnog djela “Teška krađa”.

BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Dana 07.07.2026. godine u 20,10 sati, u mjestu Arnauti dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo marke “Cady”, kojim je upravljalo lice D.S., rođeno 2002. godine, iz Zenice i motocikl marke “Honda”, kojim je upravljalo lice S.S., rođeno 1988. godine, iz Zenice, koje je tom prilikom zadobilo teške tjelesne ozljede, konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske uprave I koji nastavljaju aktivnosti na dokumenovanju navedene saobraćajne nezgode.

Na području Kantona dogodilo se još šest saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne ozljede, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.