Danas nova sjednica NSRS, odlučuje se o vetu Željke Cvijanović

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će danas na dvije posebne sjednice raspravljati o vetu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, na odluku predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH te o spornom Prijedlogu deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.

Predstavnici i vlasti i opozicije najavili su da će podržati veto, a da bi bio potvrđen, potrebna je dvotrećinska podrška poslanika u NSRS-u.

Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika, kojim se uvode dva nova krivična djela:

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kao i dopune Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.