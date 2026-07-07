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Danas nova sjednica NSRS, odlučuje se o vetu Željke Cvijanović

Danas nova sjednica NSRS, odlučuje se o vetu Željke Cvijanović

NSRS

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će danas na dvije posebne sjednice raspravljati o vetu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, na odluku predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH te o spornom Prijedlogu deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.

Predstavnici i vlasti i opozicije najavili su da će podržati veto, a da bi bio potvrđen, potrebna je dvotrećinska podrška poslanika u NSRS-u.

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Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika, kojim se uvode dva nova krivična djela:

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kao i dopune Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske će danas na dvije posebne sjednice raspravljati o vetu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, na odluku predsjedavajućeg Predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH te o spornom Prijedlogu deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.

Predstavnici i vlasti i opozicije najavili su da će podržati veto, a da bi bio potvrđen, potrebna je dvotrećinska podrška poslanika u NSRS-u.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Nermin Nikšić
07.07.2026
Nermin Nikšić nakon 30 godina neće biti kandidat na izborima u BiH
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Podnesena krivična prijava protiv Nikšića i Lakića zbog Zakona o Novoj Željezari Zenica

Na dnevnom redu su i zakoni kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, kao i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika, kojim se uvode dva nova krivična djela:

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kao i dopune Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.

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IzvorZenit.ba

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