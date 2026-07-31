Novi namet na gorivo mogao bi se preliti na vozače

U Službenom glasniku Bosne i Hercegovine objavljen je cjenik označavanja tekućih naftnih goriva, što bi, budu li troškovi preneseni na krajnje potrošače, moglo dovesti do novog povećanja cijena goriva.

Prema objavljenom cjeniku, označavanje 1.000 litara goriva stajat će 33,18 KM bez PDV-a, odnosno 38,82 KM s uračunatim porezom. To znači da bi cijena goriva mogla biti viša za oko 3,88 feninga po litri.

Osim cijene označavanja, utvrđeni su i troškovi dodatnih usluga. Ponovljeno arbitražno laboratorijsko ispitivanje po žalbi stajat će 1.200 KM bez PDV-a, dok će uzorkovanje i analiza koncentracije markera po izvanrednom zahtjevu iznositi 800 KM. S uračunatim PDV-om, te će usluge stajati 1.404, odnosno 936 KM, prenosi Indikator.ba.

Posao označavanja goriva na razdoblje od pet godina dodijeljen je konzorciju koji predvodi američka kompanija Authentix, zajedno s kompanijama iz Sarajeva, Ljubuškog i Zvornika, nakon konkursa koji je raspisalo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Označavanje goriva podrazumijeva dodavanje posebnih kemijskih markera kako bi se utvrdili namjena i porezni status goriva. Zagovornici ove mjere smatraju da će pridonijeti suzbijanju sive ekonomije, smanjenju prodaje nekvalitetnog goriva i povećanju poreznih prihoda.

S druge strane, protivnici upozoravaju da bi uvođenje sistema moglo dovesti do dodatnog rasta cijena goriva, ali i stvaranja većih gužvi na graničnim prijelazima, ističući da se takva praksa primjenjuje u malom broju evropskih država.