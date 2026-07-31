Električna i hibridna vozila u BiH mogla bi dobiti posebne registarske oznake

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvu komunikacija i prometa BiH inicijativu za izmjene Pravilnika o registraciji vozila kojima bi se normativno uredilo uvođenje posebnih registarskih oznaka za vozila na električni i hibridni pogon.

Posebne oznake bile bi osnova za jednostavnije prepoznavanje vozila s nultom ili niskom emisijom te eventualno uvođenje ciljanih prometnih, parkirališnih i administrativnih pogodnosti.

Inicijativom je predloženo da se, u okviru postojećeg sistema registracije vozila, razmotre odgovarajuća tehnička i normativna rješenja koja bi bila finansijski opravdana, jednostavna za primjenu i usklađena s nadležnostima institucija uključenih u postupak registracije.

Uvođenje posebnih oznaka ne bi bilo samo pitanje vizuelnog razlikovanja vozila. Takav sistem mogao bi predstavljati preduvjet za učinkovitu provedbu budućih mjera kojima bi se poticala upotreba vozila s nultom ili niskom emisijom, uključujući moguće pogodnosti u području parkiranja, pristupa zonama ograničenog saobraćaja, korištenja određenih prometnih površina te poreznih i drugih administrativnih olakšica – saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

“Posebne registarske oznake omogućile bi jasno i jednoznačno prepoznavanje električnih i hibridnih vozila u saobraćaju. Istovremeno bi osigurale osnovu za primjenu mjera koje, u okviru svojih nadležnosti, mogu uvoditi različite razine vlasti. Stoga smo Ministarstvu komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine predložili da ovo pitanje uredi izmjenama Pravilnika o registraciji vozila”, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak.

Slična rješenja već se primjenjuju u više europskih država, uz različite modele označavanja. Njemačka, primjerice, koristi dodatnu oznaku “E” na registarskoj pločici, dok su pojedine države uvele posebne boje slova, brojeva ili pozadine registarskih pločica. Zajednička svrha tih rješenja jest pouzdano prepoznavanje vozila koja ispunjavaju propisane okolišne i tehničke kriterije.

Broj električnih i hibridnih vozila u Bosni i Hercegovini posljednjih godina raste, što zahtijeva postupno prilagođavanje regulatornog i prometnog sistema novim tehnologijama. Predložena inicijativa predstavlja prvi korak prema sistematskom uređenju tog pitanja, pri čemu će konačno rješenje trebati jasno odrediti kategorije vozila obuhvaćene posebnim oznakama, tehnički izgled oznaka, način njihova izdavanja i uvjete korištenja – navodi se u saopćenju.

Podsjeća se da su donošenje i izmjene podzakonskih propisa kojima se uređuje registracija vozila u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Pravilnik o registraciji vozila donosi Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, dok bi priprema i provedba predloženog rješenja zahtijevala suradnju s IDDEEA-om i nadležnim tijelima za registriranje vozila.