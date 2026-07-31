U junu u Federaciji BiH 137 hiljada turista, najviše noćenja turista iz Turske i Hrvatske

Ukupan broj dolazaka turista u junu 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 137.072 što je za 9,8 posto manje u odnosu na juni 2025. godine, a u odnosu na maj 2026. godine manji je za 7,4 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka u junu iznosilo je 26,8 posto, a stranih turista 73,2 posto.

Ukupan broj ostvarenih noćenja turista u junu 2026. godine u FBiH iznosio je 278.490 što je za 5,6 posto manje u odnosu na juni 2025. godine, a u odnosu na maj 2026. godine manji je za 1,8 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju ostvarenih noćenja iznosilo je 26,7 posto, a stranih turista 73,3 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,4 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Turske (10,7 posto), Hrvatske (9,5 posto), Njemačke (6,1 posto), Poljske (6,1 posto) i SAD (5,8 posto) što je ukupno 38,2 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 61,8 posto noćenja, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Broj raspoloživih kreveta u junu 2026. godine iznosio je 33.653 što je za 3,2 posto manje u odnosu na juni 2025. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 30,9 posto.