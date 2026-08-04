Počelo vraćanje bh. vozača s granica: Šengensko pravilo moglo bi zaustaviti transport

Zbog dosljedne primjene šengenskog pravila o boravku od 90 dana u periodu od 180 dana unutar Evropske unije, u ovom i narednom mjesecu moguće je očekivati masovno vraćanje profesionalnih vozača s granica. Na ovo upozoravaju predstavnici Udruženja prevozničkih firmi.

Pravilo Šengena “90 u 180 dana” primjenjuje se rigoroznije nego ikada. Zbog toga je već tokom augusta i septembra moguće očekivati masovno vraćanje bh. vozača s granica. Oni koji su već prekoračili dozvoljeni boravak u Evropskoj uniji pri povratku bi mogli biti suočeni s visokim kaznama, navodi BHRT.

Nikola Brković iz Konzorcija Logistika BiH upozorava da hrvatska granična policija već evidentira prekoračenja dozvoljenog boravka.

“Hrvatska granična policija već sada upozorava vozače da su im slobodni dani pri kraju pošto sada kad se skenira odmah piše koliko imate dana u Šengenu. Već imamo situacije da vraćaju vozače sa graničnih prelaza Šamac, Brod. Imali smo već slučajeve prošle sedmice, ali to je bilo od slučaja do slučaja”, rekao je Brković.

Pokušaji da se osiguraju posebne dugotrajne vize za vozače na području cijele Evropske unije još nisu konkretizovani. Prevoznici ponovo upozoravaju da, ukoliko se problem uskoro ne riješi, neće imati dovoljno vozača za međunarodni transport robe.

“Nemoguća je misija pronaći duple posade ili dodatne vozače koji bi zamijenili one koji će ispuniti tih 90 dana, jer praktično nema prevozničke firme u Bosni i Hercegovini kojoj ne nedostaje od pet do 55 vozača. Ne vidimo nikakvo rješenje”, rekao je Nikola Grbić iz Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS .

Traže hitno rješenje

Prevoznici smatraju da je jedino rješenje liberalizacija primjene šengenskog pravila za profesionalne vozače. Upozoravaju da bi, ukoliko se to hitno ne riješi, mogli biti ugroženi lanci snabdijevanja, dok bi nastavak preregistracije prevozničkih firmi u države Evropske unije dodatno oslabio domaći sektor.

“S jedne strane gubimo jer će kompanija koja posluje na našem tržištu imati sjedište u Sloveniji. Tamo će zapošljavati ljude, tamo će plaćati poreze i doprinose, a s druge strane usluge koje će pružati iz Slovenije sigurno će biti skuplje nego da su u Bosni i Hercegovini, jer su tamo troškovi poslovanja veći”, rekao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.

Šta se trenutno radi na rješavanju problema bh. prevoznika novinari BHRT-a pokušali su saznati u Ministarstvu komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine, ali do zaključenja priloga odgovor nije dostavljen.

S druge strane, u borbi za opstanak prevoznici ne isključuju ni mogućnost novih regionalnih protesta.