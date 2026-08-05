Novi izgled zeničkog Trga Alije Izetbegovića u Zenici sve više dolazi do izražaja (FOTO)
Novi izgled zeničkog Trga Alije Izetbegovića u Zenici sve više dolazi do izražaja (FOTO)
Radovi na rekonstrukciji Trga Alije Izetbegovića u Zenici iz dana u dan donose sve vidljivije promjene, a centralni gradski prostor već sada poprima konture svog budućeg izgleda. Na fotografijama je jasno uočljivo da je najveći dio prostora dobio novi izgled zahvaljujući postavljanju betonskih ploča, dok uređene površine sve više podsjećaju na modernu pješačku zonu kakvu će građani koristiti nakon završetka projekta.
Umjesto nekadašnjeg gradilišta i zemljanih površina, danas dominiraju novi popločani dijelovi trga, uređene staze i prostor koji već sada daje naslutiti kako će izgledati novo gradsko središte. Radovi se odvijaju na više lokacija istovremeno, a izvođači nastavljaju s ugradnjom završnih elemenata i pripremama za naredne faze uređenja.
Rekonstrukcija jednog od najznačajnijih javnih prostora u Zenici započela je u februaru ove godine, a prema posljednjim informacijama, napreduje brže od prvobitno planirane dinamike. Završeni su zemljani radovi i ugradnja podzemne infrastrukture, nakon čega je uslijedila faza popločavanja i postavljanja moderne javne rasvjete.
Nakon završetka popločavanja planirano je postavljanje urbanog mobilijara, rasvjetnih tijela, kao i uređenje zelenih površina koje će upotpuniti novi izgled trga.
Vrijednost projekta iznosi gotovo tri miliona konvertibilnih maraka, a rekonstrukciju izvodi konzorcij kompanija “Komgrad-ZE” iz Zenice i “GPD Teling” iz Travnika.
Radovi na rekonstrukciji Trga Alije Izetbegovića u Zenici iz dana u dan donose sve vidljivije promjene, a centralni gradski prostor već sada poprima konture svog budućeg izgleda. Na fotografijama je jasno uočljivo da je najveći dio prostora dobio novi izgled zahvaljujući postavljanju betonskih ploča, dok uređene površine sve više podsjećaju na modernu pješačku zonu kakvu će građani koristiti nakon završetka projekta.
Umjesto nekadašnjeg gradilišta i zemljanih površina, danas dominiraju novi popločani dijelovi trga, uređene staze i prostor koji već sada daje naslutiti kako će izgledati novo gradsko središte. Radovi se odvijaju na više lokacija istovremeno, a izvođači nastavljaju s ugradnjom završnih elemenata i pripremama za naredne faze uređenja.
Rekonstrukcija jednog od najznačajnijih javnih prostora u Zenici započela je u februaru ove godine, a prema posljednjim informacijama, napreduje brže od prvobitno planirane dinamike. Završeni su zemljani radovi i ugradnja podzemne infrastrukture, nakon čega je uslijedila faza popločavanja i postavljanja moderne javne rasvjete.
Nakon završetka popločavanja planirano je postavljanje urbanog mobilijara, rasvjetnih tijela, kao i uređenje zelenih površina koje će upotpuniti novi izgled trga.
Vrijednost projekta iznosi gotovo tri miliona konvertibilnih maraka, a rekonstrukciju izvodi konzorcij kompanija “Komgrad-ZE” iz Zenice i “GPD Teling” iz Travnika.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.