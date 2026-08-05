Novi izgled zeničkog Trga Alije Izetbegovića u Zenici sve više dolazi do izražaja (FOTO)

Foto: Zenit.ba

Radovi na rekonstrukciji Trga Alije Izetbegovića u Zenici iz dana u dan donose sve vidljivije promjene, a centralni gradski prostor već sada poprima konture svog budućeg izgleda. Na fotografijama je jasno uočljivo da je najveći dio prostora dobio novi izgled zahvaljujući postavljanju betonskih ploča, dok uređene površine sve više podsjećaju na modernu pješačku zonu kakvu će građani koristiti nakon završetka projekta.

Umjesto nekadašnjeg gradilišta i zemljanih površina, danas dominiraju novi popločani dijelovi trga, uređene staze i prostor koji već sada daje naslutiti kako će izgledati novo gradsko središte. Radovi se odvijaju na više lokacija istovremeno, a izvođači nastavljaju s ugradnjom završnih elemenata i pripremama za naredne faze uređenja.

Rekonstrukcija jednog od najznačajnijih javnih prostora u Zenici započela je u februaru ove godine, a prema posljednjim informacijama, napreduje brže od prvobitno planirane dinamike. Završeni su zemljani radovi i ugradnja podzemne infrastrukture, nakon čega je uslijedila faza popločavanja i postavljanja moderne javne rasvjete.

Nakon završetka popločavanja planirano je postavljanje urbanog mobilijara, rasvjetnih tijela, kao i uređenje zelenih površina koje će upotpuniti novi izgled trga.

Vrijednost projekta iznosi gotovo tri miliona konvertibilnih maraka, a rekonstrukciju izvodi konzorcij kompanija “Komgrad-ZE” iz Zenice i “GPD Teling” iz Travnika.