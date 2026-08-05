Počela isplata uvećanih penzija u Federaciji BiH

Isplata penzija za juli počela je danas preko Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima, nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio Odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi od 3,5 posto, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine.

Akontativno usklađivanje penzija po stopi od 3,5 posto primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. godine.

Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zajamčenih penzija koje se usklađuju po istoj stopi.

Stopa akontativnog usklađivanja utvrđena je u skladu sa članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60 posto rasta prosječne bruto plaće i 40 posto rasta indeksa potrošačkih cijena (CPI).

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026., najniža penzija iznosi 690,10 KM, zajamčena 823,59 KM, dok najviša penzija iznosi 3.450,47 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. iznosi 749,71 KM (724,36 + 3,5 % = 749,71). Na osnovu navedenog, penzije za “nove” penzionere iznose:

Najniža penzija – za manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60 posto osnovice, iznosi 449,83 KM

Najniža penzija za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina – 65 posto osnovice, iznosi 487,31 KM

Najniža penzija za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina – 70 posto osnovice, iznosi 524,80 KM

Najniža penzija za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina – 75 posto osnovice, iznosi 562,28 KM

Najniža penzija za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina – 85 posto osnovice, iznosi 637,25 KM

Najniža penzija za 40 godina penzijskog staža i više, odnosno 95 posto osnovice, iznosi 712,22 KM.

Invalidska i porodična penzija (iza aktivnog osiguranika) u smislu člana 81. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 01. januara 2026. godine, iznosi :

Najniža invalidska penzija iznosi 674,74 KM,

Najniža porodična penzija iznosi 674,74 KM.

Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 871,93 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca obrambeno oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 01.01.2026. godine, utvrđena je u iznosu od 690,10 KM.

Prosječna samostalna penzija za juli iznosi 881,89 KM. Penziju za juli primit će ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 miliona KM.

Podsjećamo da će konačna stopa redovnog usklađivanja penzija biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve službene statističke podatke za prvo polugodište 2026. godine.

Ukoliko konačna stopa usklađivanja bude viša od akontativno isplaćenih 3,5 posto, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine.