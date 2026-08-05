Na ZEPS 2026 stiže najmanje 15 kompanija iz Austrije zahvaljujući partnerstvu s ViennaLinkom

Saradnja između Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS i austrijske poslovne agencije ViennaLink Business Agency već u prvoj godini donijela je konkretne rezultate. Na ovogodišnjem sajmu ZEPS 2026, koji će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici, u organizaciji ViennaLinka zajednički će nastupiti najmanje 15 kompanija iz Austrije.

Partnerstvo je uspostavljeno Memorandumom o saradnji potpisanim u Beču u decembru prošle godine, a organizatori ističu da dolazak austrijskih kompanija predstavlja značajan korak u jačanju međunarodnog karaktera sajma.

Riječ je o kompanijama iz različitih privrednih oblasti, među kojima su poslovno savjetovanje, outsourcing, marketing, informacione tehnologije, medicina i farmacija, zanatstvo, trgovina i industrija. U okviru zajedničkog nastupa predstavit će se i po jedna kompanija iz Slovenije i Češke Republike, članice ViennaLink Business Cluba koje posluju na austrijskom tržištu.

Direktor ViennaLink Business Agency Hurem Avdić istakao je da organizovani dolazak kompanija potvrđuje kako je Memorandum prerastao okvir formalnog sporazuma.

“Već u prvoj godini saradnje uspjeli smo okupiti najmanje 15 kvalitetnih kompanija koje će se predstaviti na ZEPS-u. To je rezultat višemjesečnog rada i dokaz da postoji snažan interes austrijskih privrednika za poslovno povezivanje s Bosnom i Hercegovinom. Vjerujem da će ovaj nastup otvoriti nova partnerstva, investicije i izvozne prilike”, kazao je Avdić.

Izvršni direktor ZEPS-a Sanel Ibrić naglasio je da partnerstvo sa ViennaLinkom potvrđuje sve veći međunarodni značaj sajma.

“Dolazak organizovane poslovne delegacije iz Austrije predstavlja važan iskorak za ZEPS i potvrđuje da naša međunarodna partnerstva daju konkretne rezultate. Ovo je značajan doprinos internacionalizaciji sajma i stvaranju novih poslovnih prilika za kompanije iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije”, izjavio je Ibrić.

Ovogodišnji ZEPS okupit će izlagače iz Turske, Austrije, Njemačke, Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Češke Republike, Slovačke, Mađarske, Kine, Libije i Bosne i Hercegovine, uz učešće kompanija i poslovnih delegacija iz drugih zemalja.

Organizatori navode da za ZEPS 2026 vlada do sada nezapamćen interes izlagača, zbog čega je sajamski prostor proširen i u funkciju stavljena dodatna izložbena hala. Time ZEPS još jednom potvrđuje status najznačajnijeg međunarodnog poslovnog događaja u Bosni i Hercegovini i jednog od vodećih privrednih sajmova u jugoistočnoj Evropi.