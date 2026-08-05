Ministar Emir Vračo u posjeti Policijskoj upravi II i Policijskoj stanici Visoko
Ministar Emir Vračo u posjeti Policijskoj upravi II i Policijskoj stanici Visoko
Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo i načelnik Sektora uniformisane policije Elvedin Fišek posjetili su Policijsku upravu II, gdje su održali radni sastanak sa novoimenovanim načelnikom Policijske uprave II Zehrudinom Buzom i komandirom Policijske stanice Visoko Midefom Ahmićem.
Na sastanku je analizirano stanje sigurnosti na području Policijske uprave II, realizovane aktivnosti u proteklom periodu te planovi za naredni period. Posebno je istaknuto da su policijski službenici uspješno odgovorili na povećane sigurnosne izazove tokom održavanja manifestacije Visočko ljeto, te izražena spremnost da se na isti način odgovori zahtjevima predstojećih manifestacija Kakanjski dani i Brezansko ljeto, kao i svih drugih javnih događaja i okupljanja na području ove policijske uprave.
Ovom prilikom komandir Policijske stanice Visoko je upoznao prisutne s trenutnom sigurnosnom situacijom na području grada Visoko, materijalno-tehničkom i kadrovskom popunjenošću PS Visoko te planiranim aktivnostima za naredni period.
Ministar Vračo i načelnik Fišek pohvalili su profesionalan rad i angažman policijskih službenika Policijske uprave II, naglasivši da odgovornim izvršavanjem službenih zadataka svakodnevno doprinose očuvanju stabilnog sigurnosnog ambijenta i jačanju povjerenja građana u policiju.
Tokom posjete obišli su i prostorije Policijske stanice Visoko u kojima su u toku radovi na sanaciji sale za sastanke koje finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Istaknuto je da će Ministarstvo i u narednom periodu nastaviti s ulaganjima u unapređenje infrastrukturnih i materijalno-tehničkih uslova rada policijskih službenika, s ciljem daljeg jačanja efikasnosti i kvaliteta policijskog rada.
Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo i načelnik Sektora uniformisane policije Elvedin Fišek posjetili su Policijsku upravu II, gdje su održali radni sastanak sa novoimenovanim načelnikom Policijske uprave II Zehrudinom Buzom i komandirom Policijske stanice Visoko Midefom Ahmićem.
Na sastanku je analizirano stanje sigurnosti na području Policijske uprave II, realizovane aktivnosti u proteklom periodu te planovi za naredni period. Posebno je istaknuto da su policijski službenici uspješno odgovorili na povećane sigurnosne izazove tokom održavanja manifestacije Visočko ljeto, te izražena spremnost da se na isti način odgovori zahtjevima predstojećih manifestacija Kakanjski dani i Brezansko ljeto, kao i svih drugih javnih događaja i okupljanja na području ove policijske uprave.
Ovom prilikom komandir Policijske stanice Visoko je upoznao prisutne s trenutnom sigurnosnom situacijom na području grada Visoko, materijalno-tehničkom i kadrovskom popunjenošću PS Visoko te planiranim aktivnostima za naredni period.
Ministar Vračo i načelnik Fišek pohvalili su profesionalan rad i angažman policijskih službenika Policijske uprave II, naglasivši da odgovornim izvršavanjem službenih zadataka svakodnevno doprinose očuvanju stabilnog sigurnosnog ambijenta i jačanju povjerenja građana u policiju.
Tokom posjete obišli su i prostorije Policijske stanice Visoko u kojima su u toku radovi na sanaciji sale za sastanke koje finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Istaknuto je da će Ministarstvo i u narednom periodu nastaviti s ulaganjima u unapređenje infrastrukturnih i materijalno-tehničkih uslova rada policijskih službenika, s ciljem daljeg jačanja efikasnosti i kvaliteta policijskog rada.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.