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Ministar Emir Vračo u posjeti Policijskoj upravi II i Policijskoj stanici Visoko

Ministar Emir Vračo u posjeti Policijskoj upravi II i Policijskoj stanici Visoko

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo i načelnik Sektora uniformisane policije Elvedin Fišek posjetili su Policijsku upravu II, gdje su održali radni sastanak sa novoimenovanim načelnikom Policijske uprave II Zehrudinom Buzom i komandirom Policijske stanice Visoko Midefom Ahmićem.

Na sastanku je analizirano stanje sigurnosti na području Policijske uprave II, realizovane aktivnosti u proteklom periodu te planovi za naredni period. Posebno je istaknuto da su policijski službenici uspješno odgovorili na povećane sigurnosne izazove tokom održavanja manifestacije Visočko ljeto, te izražena spremnost da se na isti način odgovori zahtjevima predstojećih manifestacija Kakanjski dani i Brezansko ljeto, kao i svih drugih javnih događaja i okupljanja na području ove policijske uprave.

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Ovom prilikom komandir Policijske stanice Visoko je upoznao prisutne s trenutnom sigurnosnom situacijom na području grada Visoko, materijalno-tehničkom i kadrovskom popunjenošću PS Visoko te planiranim aktivnostima za naredni period.

Ministar Vračo i načelnik Fišek pohvalili su profesionalan rad i angažman policijskih službenika Policijske uprave II, naglasivši da odgovornim izvršavanjem službenih zadataka svakodnevno doprinose očuvanju stabilnog sigurnosnog ambijenta i jačanju povjerenja građana u policiju.

Tokom posjete obišli su i prostorije Policijske stanice Visoko u kojima su u toku radovi na sanaciji sale za sastanke koje finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Istaknuto je da će Ministarstvo i u narednom periodu nastaviti s ulaganjima u unapređenje infrastrukturnih i materijalno-tehničkih uslova rada policijskih službenika, s ciljem daljeg jačanja efikasnosti i kvaliteta policijskog rada.

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo i načelnik Sektora uniformisane policije Elvedin Fišek posjetili su Policijsku upravu II, gdje su održali radni sastanak sa novoimenovanim načelnikom Policijske uprave II Zehrudinom Buzom i komandirom Policijske stanice Visoko Midefom Ahmićem.

Na sastanku je analizirano stanje sigurnosti na području Policijske uprave II, realizovane aktivnosti u proteklom periodu te planovi za naredni period. Posebno je istaknuto da su policijski službenici uspješno odgovorili na povećane sigurnosne izazove tokom održavanja manifestacije Visočko ljeto, te izražena spremnost da se na isti način odgovori zahtjevima predstojećih manifestacija Kakanjski dani i Brezansko ljeto, kao i svih drugih javnih događaja i okupljanja na području ove policijske uprave.

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Ovom prilikom komandir Policijske stanice Visoko je upoznao prisutne s trenutnom sigurnosnom situacijom na području grada Visoko, materijalno-tehničkom i kadrovskom popunjenošću PS Visoko te planiranim aktivnostima za naredni period.

Ministar Vračo i načelnik Fišek pohvalili su profesionalan rad i angažman policijskih službenika Policijske uprave II, naglasivši da odgovornim izvršavanjem službenih zadataka svakodnevno doprinose očuvanju stabilnog sigurnosnog ambijenta i jačanju povjerenja građana u policiju.

Tokom posjete obišli su i prostorije Policijske stanice Visoko u kojima su u toku radovi na sanaciji sale za sastanke koje finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Istaknuto je da će Ministarstvo i u narednom periodu nastaviti s ulaganjima u unapređenje infrastrukturnih i materijalno-tehničkih uslova rada policijskih službenika, s ciljem daljeg jačanja efikasnosti i kvaliteta policijskog rada.

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IzvorZenit.ba

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