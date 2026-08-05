Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Vijesti

U BiH blokirano više od 109.000 računa firmi

U BiH blokirano više od 109.000 računa firmi

Centralna Banka BiH
Centralna banka BiH

U Bosni i Hercegovini je tokom jula evidentirano 109.196 blokiranih računa poslovnih subjekata, što predstavlja povećanje od 75 računa u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, podaci su Centralne banke BiH.

Prema najnovijem mjesečnom izvještaju iz Registra transakcionih računa Centralne banke BiH, zaključno s jučerašnjim danom ukupno 59.556 firmi imalo je najmanje jedan blokiran račun. U poređenju s prethodnim mjesecom, broj takvih poslovnih subjekata manji je za 10.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu BiH
Zeničko-dobojski kanton 04.08.2026
U Vladi FBiH održan sastanak o budućnosti Nove Željezare Zenica, razgovori se nastavljaju sutra (FOTO)
Zenica 02.08.2026
Izgradnjom modernog kompleksa u Zenici vrijednog 100 miliona KM Trg rudara dobija novi izgled

Registar blokiranih računa, objavljen u izvještaju koji obuhvata 4.427 stranica, sadrži podatke o različitim vrstama subjekata. Među njima su kompanije iz uslužnog sektora, udruženja, zadruge, opštine, sportske i zdravstvene organizacije, privredna društva i agencije.

Na kraju juna ove godine bilo je evidentirano 109.121 blokiran račun poslovnih subjekata, dok je 59.566 firmi imalo najmanje jedan račun pod blokadom.

Za poređenje, u prvom izvještaju Centralne banke BiH o blokiranim računima, objavljenom početkom novembra 2012. godine, zabilježeno je 58.038 blokiranih računa poslovnih subjekata, dok je 35.694 firmi imalo najmanje jedan blokiran bankovni račun.

U Bosni i Hercegovini je tokom jula evidentirano 109.196 blokiranih računa poslovnih subjekata, što predstavlja povećanje od 75 računa u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, podaci su Centralne banke BiH.

Prema najnovijem mjesečnom izvještaju iz Registra transakcionih računa Centralne banke BiH, zaključno s jučerašnjim danom ukupno 59.556 firmi imalo je najmanje jedan blokiran račun. U poređenju s prethodnim mjesecom, broj takvih poslovnih subjekata manji je za 10.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu BiH
Zeničko-dobojski kanton 04.08.2026
U Vladi FBiH održan sastanak o budućnosti Nove Željezare Zenica, razgovori se nastavljaju sutra (FOTO)
Zenica 02.08.2026
Izgradnjom modernog kompleksa u Zenici vrijednog 100 miliona KM Trg rudara dobija novi izgled

Registar blokiranih računa, objavljen u izvještaju koji obuhvata 4.427 stranica, sadrži podatke o različitim vrstama subjekata. Među njima su kompanije iz uslužnog sektora, udruženja, zadruge, opštine, sportske i zdravstvene organizacije, privredna društva i agencije.

Na kraju juna ove godine bilo je evidentirano 109.121 blokiran račun poslovnih subjekata, dok je 59.566 firmi imalo najmanje jedan račun pod blokadom.

Za poređenje, u prvom izvještaju Centralne banke BiH o blokiranim računima, objavljenom početkom novembra 2012. godine, zabilježeno je 58.038 blokiranih računa poslovnih subjekata, dok je 35.694 firmi imalo najmanje jedan blokiran bankovni račun.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorAkta.ba

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
18.7 ° C
18.7 °
18.7 °
50%
1.3m/s
0%
sri
36 °
čet
37 °
pet
33 °
sub
33 °
ned
35 °