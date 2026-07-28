Umro general Armije BiH Ramiz Dreković

Rođen je 10. svibnja 1956. godine u Vesenićima kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno-mehaniziranih jedinica u Banjoj Luci 1980. godine, nakon čega je služio u bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji. JNA je napustio početkom devedesetih, a potom se uključio u obranu Bosne i Hercegovine.
Početkom rata bio je angažiran u organiziranju obrane, a 1992. godine preuzima zapovjednu ulogu u Unsko-sanskoj operativnoj grupi. U listopadu iste godine postaje komandant Petog korpusa Armije RBiH, na čijem je čelu ostao do 1993. godine. Nakon toga preuzima dužnost komandanta Četvrtog korpusa Armije RBiH.
Tijekom službe unaprijeđen je u čin brigadnog, a potom i divizijskog generala. Nakon završetka rata obavljao je različite dužnosti u strukturama obrane i potom je umirovljen.
Dreković je posljednjih godina bio poznat i zbog sudskog procesa pred Sudom Bosne i Hercegovine, u kojem je bio optužen za ratni zločin protiv civila. Prvostupanjskom presudom 2023. godine oslobođen je optužbi, dok je Tužiteljstvo BiH najavilo žalbu.
Vijest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici Udruženja generala BiH, uz poruke da je riječ o jednom od istaknutijih vojnih zapovjednika Armije RBiH iz ratnog razdoblja.
U Sarajevu je preminuo penzionirani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, potvrđeno je iz Udruženja generala BiH.
Dreković je tijekom rata u Bosni i Hercegovini obnašao neke od najvažnijih zapovjednih dužnosti u Armiji RBiH. Bio je komandant Petog korpusa Armije RBiH, a kasnije i Četvrtog korpusa.
Rođen je 10. svibnja 1956. godine u Vesenićima kod Tutina. Završio je Vojnu akademiju oklopno-mehaniziranih jedinica u Banjoj Luci 1980. godine, nakon čega je služio u bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji. JNA je napustio početkom devedesetih, a potom se uključio u obranu Bosne i Hercegovine.
Početkom rata bio je angažiran u organiziranju obrane, a 1992. godine preuzima zapovjednu ulogu u Unsko-sanskoj operativnoj grupi. U listopadu iste godine postaje komandant Petog korpusa Armije RBiH, na čijem je čelu ostao do 1993. godine. Nakon toga preuzima dužnost komandanta Četvrtog korpusa Armije RBiH.
Tijekom službe unaprijeđen je u čin brigadnog, a potom i divizijskog generala. Nakon završetka rata obavljao je različite dužnosti u strukturama obrane i potom je umirovljen.
Dreković je posljednjih godina bio poznat i zbog sudskog procesa pred Sudom Bosne i Hercegovine, u kojem je bio optužen za ratni zločin protiv civila. Prvostupanjskom presudom 2023. godine oslobođen je optužbi, dok je Tužiteljstvo BiH najavilo žalbu.
Vijest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici Udruženja generala BiH, uz poruke da je riječ o jednom od istaknutijih vojnih zapovjednika Armije RBiH iz ratnog razdoblja.
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