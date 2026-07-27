Sutra Dan žalosti u Federaciji BiH zbog tragične smrti pet bh. planinara
Sutra Dan žalosti u Federaciji BiH zbog tragične smrti pet bh. planinara
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji.
Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.
Kako se navodi u obrazloženju ove odluke 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, Vlada Federacije donijela je Odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji.
Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.
Kako se navodi u obrazloženju ove odluke 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, Vlada Federacije donijela je Odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.
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