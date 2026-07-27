Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Saopštenja za javnostVijestiZDKZenica

Sutra Dan žalosti u Federaciji BiH zbog tragične smrti pet bh. planinara

Sutra Dan žalosti u Federaciji BiH zbog tragične smrti pet bh. planinara

Foto: Ilustracija

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 27.07.2026
Gradonačelnik Kasumović primio predstavnike GSS-a i Vlade FBiH: U toku koordinacija aktivnosti nakon tragedije na Elbrusu
Zenica 26.07.2026
GSS Zenica: U stalnom smo kontaktu s MVP-om BiH i ambasadom u Rusiji, ne širite neprovjerene informacije
Nermin Nikšić
Zenica 26.07.2026
Nikšić: Vlada FBiH će proglasiti Dan žalosti i osigurati transport tijela stradalih planinara iz Rusije

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Kako se navodi u obrazloženju ove odluke 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, Vlada Federacije donijela je Odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 27.07.2026
Gradonačelnik Kasumović primio predstavnike GSS-a i Vlade FBiH: U toku koordinacija aktivnosti nakon tragedije na Elbrusu
Zenica 26.07.2026
GSS Zenica: U stalnom smo kontaktu s MVP-om BiH i ambasadom u Rusiji, ne širite neprovjerene informacije
Nermin Nikšić
Zenica 26.07.2026
Nikšić: Vlada FBiH će proglasiti Dan žalosti i osigurati transport tijela stradalih planinara iz Rusije

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Kako se navodi u obrazloženju ove odluke 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, Vlada Federacije donijela je Odluku kojom se 28. juli 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
broken clouds
26.7 ° C
26.7 °
26.7 °
52%
2m/s
80%
pon
27 °
uto
31 °
sri
35 °
čet
36 °
pet
37 °