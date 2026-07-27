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Zemljotres zaljuljao područje Stoca, osjetio se i u Hrvatskoj

Zemljotres zaljuljao područje Stoca, osjetio se i u Hrvatskoj

Zemjotres
Foto: Arhiv

Zemljotres jačine 3,1 stepeni po Richteru potresao je područje Hercegovine.

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je 8 kilometara od Stoca na dubini od 6 kilometara.

Prema svjedočenju građana, osjetio se i u Ljubinju, Trebinju, Dubrovniku, Mlinima i okolnim mjestima.

“Kratak, ali jak udar”; “Dobro zatreslo”; “Dovoljno je da tlak ode gore”, samo su neki od komentara.

Zemljotres jačine 3,1 stepeni po Richteru potresao je područje Hercegovine.

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je 8 kilometara od Stoca na dubini od 6 kilometara.

Prema svjedočenju građana, osjetio se i u Ljubinju, Trebinju, Dubrovniku, Mlinima i okolnim mjestima.

“Kratak, ali jak udar”; “Dobro zatreslo”; “Dovoljno je da tlak ode gore”, samo su neki od komentara.

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IzvorZenit.ba

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