Pojačan promet i duža zadržavanja na više graničnih prijelaza

Sezona godišnjih odmora u Bosni i Hercegovini donijela je pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prijelazima, a vozači se od jutros suočavaju s dužim čekanjima prilikom ulaska i izlaska iz zemlje. Dodatni razlog za usporavanje prometa predstavlja i novi sistem registracije putnika (EES) koji je Evropska unija uvela na svojim vanjskim granicama.

Prema izvještaju BIHAMK-a od 7:30 sati, pojačan promet vozila u oba smjera evidentiran je na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Deleuša i Hum.

Najveće gužve zabilježene su na graničnim prijelazima Doljani, Brčko i Zupci, gdje su formirane duge kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok se na graničnom prijelazu Brod duže čeka na izlazu iz zemlje.

Na ostalim graničnim prijelazima također je pojačan promet, ali prema informacijama BIHAMK-a, zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta.

Vozačima se savjetuje da prije polaska na put provjere trenutno stanje na graničnim prijelazima i, ukoliko je moguće, koriste alternativne prijelaze kako bi izbjegli duža čekanja.