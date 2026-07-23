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Oko 1.300 izraelskih okupatora upalo u kompleks džamije Al-Aksa

Oko 1.300 izraelskih okupatora upalo u kompleks džamije Al-Aksa

Otprilike 1.300 izraelskih okupatora upalo je u četvrtak ujutro u kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu dok su obilježavali jevrejski praznik Tiša be-Av, kojim se komemorira ono što nazivaju “rušenjem Hrama”, saopćila je Uprava Jerusalema, prenosi Faktor.

Uprava je na Facebooku navela da je izraelska policija dozvolila da se broj okupatora koji ulaze u kompleks u svakoj grupi poveća na 150.

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Izraelske snage su nametnule stroga ograničenja na kapijama džamije i oko Starog grada u Jerusalemu, raspoređujući se u velikom broju širom njenih dvorišta i sprečavajući palestinske vjernike da uđu, dodaje se u saopćenju.

Samo je vrlo ograničen broj Palestinaca uspio stići do džamije na sabah-namaz prije nego što su izraelske snage napale nekoliko vjernika i drugih stanovnika, navodi se u saopćenju.

Uprava je saopćila da su okupatori “izvodili talmudske obrede tokom upada, uključujući nošenje tefilina i klečanja (prostracije) u istočnom dijelu kompleksa i glasno pjevanje”.

Dodaje se da su “ekstremističke grupe koje zagovaraju izgradnju jevrejskog hrama na tom mjestu mobilizirale pristalice u nastojanju da dovedu 5.000 okupatora u kompleks” tokom četvrtakskih upada.

Džamija Al-Aksa je treće najsvetije mjesto na svijetu za muslimane. Jevreji to područje nazivaju Hramovnom gorom, tvrdeći da je to bilo mjesto dva jevrejska hrama u drevna vremena.

Izrael je okupirao Istočni Jerusalem, gdje se nalazi džamija Al-Aksa, tokom Arapsko-izraelskog rata 1967. godine. Anektirao je cijeli grad 1980. godine, što je potez koji međunarodna zajednica nikada nije priznala.

Otprilike 1.300 izraelskih okupatora upalo je u četvrtak ujutro u kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu dok su obilježavali jevrejski praznik Tiša be-Av, kojim se komemorira ono što nazivaju “rušenjem Hrama”, saopćila je Uprava Jerusalema, prenosi Faktor.

Uprava je na Facebooku navela da je izraelska policija dozvolila da se broj okupatora koji ulaze u kompleks u svakoj grupi poveća na 150.

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Policija ZDK pojačala kontrole motocikala i mopeda: Na vanredni tehnički pregled upućeno 101 vozilo, čak 88 bilo neispravno
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Izraelske snage su nametnule stroga ograničenja na kapijama džamije i oko Starog grada u Jerusalemu, raspoređujući se u velikom broju širom njenih dvorišta i sprečavajući palestinske vjernike da uđu, dodaje se u saopćenju.

Samo je vrlo ograničen broj Palestinaca uspio stići do džamije na sabah-namaz prije nego što su izraelske snage napale nekoliko vjernika i drugih stanovnika, navodi se u saopćenju.

Uprava je saopćila da su okupatori “izvodili talmudske obrede tokom upada, uključujući nošenje tefilina i klečanja (prostracije) u istočnom dijelu kompleksa i glasno pjevanje”.

Dodaje se da su “ekstremističke grupe koje zagovaraju izgradnju jevrejskog hrama na tom mjestu mobilizirale pristalice u nastojanju da dovedu 5.000 okupatora u kompleks” tokom četvrtakskih upada.

Džamija Al-Aksa je treće najsvetije mjesto na svijetu za muslimane. Jevreji to područje nazivaju Hramovnom gorom, tvrdeći da je to bilo mjesto dva jevrejska hrama u drevna vremena.

Izrael je okupirao Istočni Jerusalem, gdje se nalazi džamija Al-Aksa, tokom Arapsko-izraelskog rata 1967. godine. Anektirao je cijeli grad 1980. godine, što je potez koji međunarodna zajednica nikada nije priznala.

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IzvorFaktor.ba

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