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Potpisan Memorandum o saradnji između Ureda za borbu protiv korupcije ZDK, Tužilaštva ZDK i Uprave policije ZDK

Potpisan Memorandum o saradnji između Ureda za borbu protiv korupcije ZDK, Tužilaštva ZDK i Uprave policije ZDK

Dana 10.07.2026.godine u prostorijama Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona potpisan je Memorandum o saradnji između Kantonalnog tužilaštva ZDK,  Ureda za borbu protiv korupcije ZDK i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK.

Potpisanim Memorandumom se uređuje način postupanja i saradnje između strana potpisnica, u prevenciji, otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti korupcije i drugih krivičnih djela o kojima Ured za borbu protiv korupcije ZDK prikupi saznanja kroz vršenje svojih propisanih nadležnosti.

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Cilj Memoranduma je uspostavljanje saradnje između Tužilaštva ZDK, Uprave policije MUP-a ZDK i Ureda za borbu protiv korupcije ZDK uz puno poštivanje njihove samostalnosti i nezavisnosti, zatim maksimiziranje efekata aktivnosti, znanja i podataka, podizanje nivoa zakonitosti, javne etike, transparentnosti i savjesnosti, te unaprjeđenje kako samostalnih tako i zajedničkih aktivnosti Tužilaštva ZDK i Ureda za borbu protiv korupcije ZDK u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom praksom.

Memorandum o saradnji su potpisali v.d. glavnog tužioca Ermin Imamović za Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Sekretar Ureda Dževad Fejzić za Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona i Komesar Uprave policije Admir Gazić za Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprave policije Zeničko-dobojskog kantona.

Dana 10.07.2026.godine u prostorijama Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona potpisan je Memorandum o saradnji između Kantonalnog tužilaštva ZDK,  Ureda za borbu protiv korupcije ZDK i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK.

Potpisanim Memorandumom se uređuje način postupanja i saradnje između strana potpisnica, u prevenciji, otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti korupcije i drugih krivičnih djela o kojima Ured za borbu protiv korupcije ZDK prikupi saznanja kroz vršenje svojih propisanih nadležnosti.

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Bomba bačena u dvorište kuće u Zenici, oštećena fasada objekta
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Zeničko-dobojski kanton 03.07.2026
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Policija
Zeničko-dobojski kanton 03.07.2026
U Zenici preminula šestogodišnja djevojčica: Tužilac naredio obdukciju

Cilj Memoranduma je uspostavljanje saradnje između Tužilaštva ZDK, Uprave policije MUP-a ZDK i Ureda za borbu protiv korupcije ZDK uz puno poštivanje njihove samostalnosti i nezavisnosti, zatim maksimiziranje efekata aktivnosti, znanja i podataka, podizanje nivoa zakonitosti, javne etike, transparentnosti i savjesnosti, te unaprjeđenje kako samostalnih tako i zajedničkih aktivnosti Tužilaštva ZDK i Ureda za borbu protiv korupcije ZDK u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom praksom.

Memorandum o saradnji su potpisali v.d. glavnog tužioca Ermin Imamović za Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Sekretar Ureda Dževad Fejzić za Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona i Komesar Uprave policije Admir Gazić za Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprave policije Zeničko-dobojskog kantona.

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IzvorZenit.ba

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