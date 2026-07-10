Potpisan Memorandum o saradnji između Ureda za borbu protiv korupcije ZDK, Tužilaštva ZDK i Uprave policije ZDK

Dana 10.07.2026.godine u prostorijama Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona potpisan je Memorandum o saradnji između Kantonalnog tužilaštva ZDK, Ureda za borbu protiv korupcije ZDK i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK.

Potpisanim Memorandumom se uređuje način postupanja i saradnje između strana potpisnica, u prevenciji, otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela iz oblasti korupcije i drugih krivičnih djela o kojima Ured za borbu protiv korupcije ZDK prikupi saznanja kroz vršenje svojih propisanih nadležnosti.

Cilj Memoranduma je uspostavljanje saradnje između Tužilaštva ZDK, Uprave policije MUP-a ZDK i Ureda za borbu protiv korupcije ZDK uz puno poštivanje njihove samostalnosti i nezavisnosti, zatim maksimiziranje efekata aktivnosti, znanja i podataka, podizanje nivoa zakonitosti, javne etike, transparentnosti i savjesnosti, te unaprjeđenje kako samostalnih tako i zajedničkih aktivnosti Tužilaštva ZDK i Ureda za borbu protiv korupcije ZDK u skladu sa međunarodnim standardima i dobrom praksom.

Memorandum o saradnji su potpisali v.d. glavnog tužioca Ermin Imamović za Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Sekretar Ureda Dževad Fejzić za Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona i Komesar Uprave policije Admir Gazić za Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprave policije Zeničko-dobojskog kantona.