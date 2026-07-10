Minutom šutnje Hrvatski sabor odao počast žrtvama genocida u Srebrenici

Minutom šutnje Hrvatski sabor u petak je odao počast žrtvama genocida u Srebrenici u kojemu je prije 31 godinu srpska vojska i policija ubila više od osam tisuća bošnjačkih muškaraca i dječaka, nakon pada enklave koja je bila pod zaštitom UN-a.

“S obzirom na to da je danas jedna tužna obljetnica, radi se o genocidu u Srebrenici, pozivam vas da prije nego što počnemo s radom održimo minutu šutnje”, pozvao je zastupnike potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić.

U julu 1995., u zaštićenoj zoni, koju je proglasilo Vijeće sigurnosti UN-a i koje su trebale štiti snage UN-a, vojska, policija i paravojne formacije počinile jedan od najvećih zločina od 2. svjetskog rata u Europi, podsjeća Hina.