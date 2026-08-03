Prvi kontingent opreme specifičnih izbornih tehnologija stigao u BiH

Nakon uspješno provedenih testiranja bit će ispunjeni uvjeti za tehnički prijem opreme od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. august 2026. godine. Tom prilikom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizirat će prezentaciju dijela sistema.
Planirano je da se isporuka opreme odvija u više faza, odnosno kroz četiri ciklusa isporuke uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i četiri ciklusa isporuke skenera glasačkih listića. U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
Istovremeno, oprema namijenjena podatkovnom centru Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine već je instalirana, gdje su u toku aktivnosti na konfiguraciji i uspostavljanju softverskog okruženja neophodnog za rad sistema.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu redovno informirati javnost o realizaciji projektnih aktivnosti i svim značajnim fazama implementacije uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavještava javnost da je prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces stigao u Bosnu i Hercegovinu.
Nakon završetka carinskih procedura oprema će biti prevezena u skladište dobavljača, gdje će biti izvršeni njena inicijalna konfiguracija i tehnička testiranja.
Nakon uspješno provedenih testiranja bit će ispunjeni uvjeti za tehnički prijem opreme od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Prvo probno testiranje dijelova sistema izborne tehnologije planirano je za 17. i 18. august 2026. godine. Tom prilikom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizirat će prezentaciju dijela sistema.
Planirano je da se isporuka opreme odvija u više faza, odnosno kroz četiri ciklusa isporuke uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i četiri ciklusa isporuke skenera glasačkih listića. U prvom kontingentu stiglo je po 150 uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.
Istovremeno, oprema namijenjena podatkovnom centru Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine već je instalirana, gdje su u toku aktivnosti na konfiguraciji i uspostavljanju softverskog okruženja neophodnog za rad sistema.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu redovno informirati javnost o realizaciji projektnih aktivnosti i svim značajnim fazama implementacije uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.
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