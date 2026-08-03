Radnici RMU Kakanj opet stupili u radnički neposluh

Ne možemo ovjeravati zdravstvene knjižice pa su radnici prve smjene jutros stupili u neposluh, kaže Abdel Fazlić

Radnici Rudnika mrkog uglja Kakanj jutros su ponovo stupili u radnički neposluh, a razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za sebe i svoje porodice, potvrdio je Abdel Fazlić, predsjednik Sindikata RMU Kakanj.

– Nije normalno da ljudi koji rade najteži i najhumaniji posao ne mogu ovjeriti knjižicu, odnosno ne mogu se liječiti. Razlog su neuplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona prošlog je mjeseca bio dozvolio ovjeru knjižica za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica, ali uz uslov da se za 15 dana, odnosno do 27. jula, održi sastanak na tu temu i iznađe rješenje.

Međutim, sastanak nije održan, a to je dovelo do toga da ponovo ne možemo ovjeravati knjižice pa su radnici prve smjene jutros stupili u neposluh. kaže Fazlić.

Najavljuje kako je, zbog novonastale situacije, već danas u 14 sati, u resornom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije zakazan sastanak, na kojem će biti prisutni direktori ZZO ZDK, pomenuta tri rudnika, Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine te predstavnik tog ministarstva.