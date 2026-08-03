Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

VijestiZDK

Radnici RMU Kakanj opet stupili u radnički neposluh

Radnici RMU Kakanj opet stupili u radnički neposluh

Foto: Arhiv

Ne možemo ovjeravati zdravstvene knjižice pa su radnici prve smjene jutros stupili u neposluh, kaže Abdel Fazlić

Radnici Rudnika mrkog uglja Kakanj jutros su ponovo stupili u radnički neposluh, a razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za sebe i svoje porodice, potvrdio je Abdel Fazlić, predsjednik Sindikata RMU Kakanj.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 03.08.2026
Čelik nakon šest godina ponovo u Premijer ligi: Povratak među elitu počinje gostovanjem kod Zrinjskog
Škola Učenici Ilustracija
Zeničko-dobojski kanton 03.08.2026
U ZDK upisano 2.880 đaka u prve razrede srednjih škola, 182 manje nego prošle godine
ZZO ZDK
Zeničko-dobojski kanton 29.07.2026
ZZO ZDK upozorava: Odluke Vlade FBiH ugrožavaju zdravstvenu zaštitu građana ZDK

– Nije normalno da ljudi koji rade najteži i najhumaniji posao ne mogu ovjeriti knjižicu, odnosno ne mogu se liječiti. Razlog su neuplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona prošlog je mjeseca bio dozvolio ovjeru knjižica za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica, ali uz uslov da se za 15 dana, odnosno do 27. jula, održi sastanak na tu temu i iznađe rješenje.

Međutim, sastanak nije održan, a to je dovelo do toga da ponovo ne možemo ovjeravati knjižice pa su radnici prve smjene jutros stupili u neposluh. kaže Fazlić.

Najavljuje kako je, zbog novonastale situacije, već danas u 14 sati, u resornom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije zakazan sastanak, na kojem će biti prisutni direktori ZZO ZDK, pomenuta tri rudnika, Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine te predstavnik tog ministarstva.

Ne možemo ovjeravati zdravstvene knjižice pa su radnici prve smjene jutros stupili u neposluh, kaže Abdel Fazlić

Radnici Rudnika mrkog uglja Kakanj jutros su ponovo stupili u radnički neposluh, a razlog je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica za sebe i svoje porodice, potvrdio je Abdel Fazlić, predsjednik Sindikata RMU Kakanj.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 03.08.2026
Čelik nakon šest godina ponovo u Premijer ligi: Povratak među elitu počinje gostovanjem kod Zrinjskog
Škola Učenici Ilustracija
Zeničko-dobojski kanton 03.08.2026
U ZDK upisano 2.880 đaka u prve razrede srednjih škola, 182 manje nego prošle godine
ZZO ZDK
Zeničko-dobojski kanton 29.07.2026
ZZO ZDK upozorava: Odluke Vlade FBiH ugrožavaju zdravstvenu zaštitu građana ZDK

– Nije normalno da ljudi koji rade najteži i najhumaniji posao ne mogu ovjeriti knjižicu, odnosno ne mogu se liječiti. Razlog su neuplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona prošlog je mjeseca bio dozvolio ovjeru knjižica za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica, ali uz uslov da se za 15 dana, odnosno do 27. jula, održi sastanak na tu temu i iznađe rješenje.

Međutim, sastanak nije održan, a to je dovelo do toga da ponovo ne možemo ovjeravati knjižice pa su radnici prve smjene jutros stupili u neposluh. kaže Fazlić.

Najavljuje kako je, zbog novonastale situacije, već danas u 14 sati, u resornom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije zakazan sastanak, na kojem će biti prisutni direktori ZZO ZDK, pomenuta tri rudnika, Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine te predstavnik tog ministarstva.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
36.1 ° C
36.1 °
36.1 °
19%
0.4m/s
6%
pon
35 °
uto
36 °
sri
38 °
čet
38 °
pet
34 °