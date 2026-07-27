Iran tvrdi da kontrolira Hormuški moreuz i da o tome neće razgovarati sa SAD-om

Iran je danas saopćio da i dalje kontrolira Hormuški moreuz te da ne namjerava nastaviti mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je američki predsjednik Donald Trump prekinuo dvosedmičnu kampanju bombardovanja na preporuku svojih vojnih zvaničnika.

Nakon 13 uzastopnih noći intenzivnog bombardovanja ciljeva u Iranu, koje je izazvalo Teheran da uzvrati napadima na američke baze na Bliskom istoku, Trump je tokom vikenda obustavio vojnu kampanju. Iran je saopćio da će i on pauzirati napade sve dok traje američka obustava bombardovanja, prenosi Reuters.

Trump je odluku o prekidu kampanje donio na preporuku svojih najviših vojnih zvaničnika, koji smatraju da je bombardovanje, čiji je cilj bio prekid iranske kontrole nad Hormuškim moreuzom, dostiglo granice onoga što se može postići, rekao je jedan američki zvaničnik, a prenijeli su i brojni američki mediji.

Isti zvaničnik rekao je Reutersu da su vojni komandanti savjetovali predsjednika kako ponestaje vojnih ciljeva. Dodao je da je načelnik Združenog generalštaba, general Dan Caine, također izrazio zabrinutost zbog velike potrošnje sredstava protivzračne odbrane koja se koriste za zaštitu američkih baza u regiji.

Slične izvještaje, prema kojima su civilni i vojni savjetnici preporučili Trumpu da obustavi kampanju, tokom vikenda su objavili The New York Times , CNN, Axios i drugi američki mediji.

Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je jučer da je Trump pauzirao kampanju kako bi otvorio prostor za pregovore.

Međutim, portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei danas je na konferenciji za novinare, koju je prenosila državna televizija, rekao da Iran nije tražio nastavak mirovnih pregovora sa SAD-om.

Zaustavljanje američkog bombardovanja dovelo je do pada cijena nafte, odražavajući očekivanja tržišta da bi poremećeno globalno snabdijevanje moglo biti stabilizirano. Referentna cijena nafte Brent, koja je prošle sedmice nakratko premašila 100 dolara po barelu prvi put od maja, pala je za oko 7,8 posto do sredine dana na manje od 90 dolara po barelu.

U očiglednom nastojanju da pokaže kako američka vojna kampanja nije ostvarila svoj cilj, Iran je poručio da i dalje kontrolira najvažniji svjetski pomorski prolaz za transport energenata.

Nekoliko iranskih državnih medija objavilo je identičan izvještaj, pozivajući se na “dobro obaviješten izvor”, prema kojem je Iran jutros vratio šest brodova koji su, kako tvrdi, “prekršili pravila” pokušavajući proći kroz Hormuški moreuz bez njegove dozvole. Prema navodima iranskih medija, jedan od brodova doživio je “nesreću”.

“Kao što je ranije saopćeno, plovni koridor u Hormuškom moreuzu ruta je koju je odredio Iran, dok druge, neovlaštene rute nemaju izlaz”, prenijeli su iranski državni mediji.

Trump je pokrenuo najnoviju kampanju bombardovanja kako bi kaznio Iran nakon što je Teheran otvorio vatru na brodove koji su koristili plovni koridor kroz moreuz koji promoviraju Sjedinjene Američke Države, u blizini obale Omana.

Iran tvrdi da brodovi moraju koristiti isključivo rutu koja prolazi bliže njegovoj obali, nad kojom ima kontrolu, te da namjerava uvesti naplatu tranzitnih taksi.

Reuters navodi da prekid obnovljene američke vojne kampanje ne daje jasne naznake kojim bi sredstvima Washington mogao ostvariti Trumpov cilj ukidanja iranske kontrole nad Hormuškim moreuzom.

Washington i Teheran su u junu postigli okvirni sporazum o pregovorima, prema kojem je do kraja augusta trebalo riješiti ključna sporna pitanja, uključujući iranski nuklearni program. Međutim, dvije strane različito tumače odredbe memoranduma koje se odnose na Hormuški moreuz. Washington insistira da sporazum podrazumijeva slobodnu plovidbu, dok Iran tvrdi da zadržava pravo nadzora nad prolazom.

Iran namjerava dodatno učvrstiti svoju kontrolu nad moreuzom postizanjem sporazuma s Omanom, koji kontrolira suprotnu obalu. Visoka delegacija Omana tokom vikenda boravila je u Teheranu na razgovorima o budućem režimu upravljanja Hormuškim moreuzom.

Ministri vanjskih poslova Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odvojeno su telefonom razgovarali s iranskim ministrom vanjskih poslova Badrom Albusaidijem o situaciji u Hormuškom moreuzu, prenijeli su danas državni mediji tih zemalja.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je zajedno s Trumpom u februaru pokrenuo rat protiv Irana, ali nije učestvovao u američko-iranskim pregovorima o njegovom okončanju, trebao bi se ove sedmice sastati s američkim predsjednikom u Washingtonu.