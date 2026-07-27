Dom naroda PSBiH usvojio Budžet institucija BiH za 2026. u iznosu 1,58 milijardi KM

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas po hitnom postupku Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu. Budžet u iznosu 1,58 milijardi KM usvojen je u identičnom tekstu kao u Predstavničkom domu i stupit će na snagu objavom u Službenom glasniku.

Prijedlog zakona o budžetu usvojen je sa devet glasova za, jednim protiv i pet suzdržanih, a za njegovo usvajanje je postojala opća i entitetska većina.

Podsjetimo, Predsjedništvo BiH je Prijedlog budžeta uputilo u parlamentarnu proceduru tražeći hitni postupak, nakon čega je usvojen u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Najznačajnije povećanje finansiranja odnosi se na: SIPA (17 miliona KM), OSA (devet miliona KM), Sud BiH (pet miliona KM), Tužilaštvo BiH (četiri miliona KM), Granična policija (13 miliona KM) i Ministarstvo odbrane (43 miliona KM).

Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić je na sjednici Doma naroda PSBiH obrazložio Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu.

Rekao je da je, prije svega, ovaj budžet odraz, uglavnom, zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od Parlamentarne skupštine BiH.

Dodao je da najveći rast imaju Oružane snage, zato što imaju najveći broj zaposlenih. Nakon Oružanih snaga, to je Uprava za indirektno oporezivanje, Granična policija…

“Da zaključim, u suštini, vi ste napisali ovaj budžet. Ovo je stvar političkih odluka u nekom proteklom periodu, a mi unutar Ministarstva finansija i trezora, na bazi usvojenog globalnog okvira i na bazi onoga što kaže struka, smo samo predložili dokument koji može vaše odluke iznijeti u finansijskom smislu i kao takav biti provodiv, da Bosna i Hercegovina ispunjava svoje obaveze”, rekao je ministar Amidžić.