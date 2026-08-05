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Nedim Sladić najavio kratko osvježenje u BiH pa povratak vrućina

Nedim Sladić najavio kratko osvježenje u BiH pa povratak vrućina

Bosna i Hercegovina, regija, ali i Evropa pogođene su izrazito snažnim toplotnim valom ovog ljeta.

Padaju temperaturni rekordi širom Starog kontineta, a požari bjesne ponajviše u Francuskoj i Španiji.

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Najpoznatiji bosanskohercegovački meteorolog Nedim Sladić najavio je slične vremenske prilike i u narednim danima uz blago odstupanje.

“Novi, peti val vrućine ponovo trebaju očekivati Francuska, Velika Britanija i zemlje Beneluksa u drugoj dekadi augusta. U Bosni i Hercegovini malo i kratkotrajno će vrućina popustiti oko 08.08. na dan-dva, uz nastavak visokih temperatura zraka barem do Velike Gospe (15.08)”, napisao je Sladić.

Bosna i Hercegovina, regija, ali i Evropa pogođene su izrazito snažnim toplotnim valom ovog ljeta.

Padaju temperaturni rekordi širom Starog kontineta, a požari bjesne ponajviše u Francuskoj i Španiji.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Danas novi razgovori o sudbini Nove Željezare Zenica
Zeničko-dobojski kanton 04.08.2026
Rudari Kaknja i dalje u radničkom neposluhu: Ni rudari u Brezi nemaju zdravstveno osiguranje
Mesud Pezer
Zenica 30.07.2026
Zeničanin Mesud Pezer jedini bh. predstavnik i na 27. evropskom prvenstvu u atletici u Birminghamu

Najpoznatiji bosanskohercegovački meteorolog Nedim Sladić najavio je slične vremenske prilike i u narednim danima uz blago odstupanje.

“Novi, peti val vrućine ponovo trebaju očekivati Francuska, Velika Britanija i zemlje Beneluksa u drugoj dekadi augusta. U Bosni i Hercegovini malo i kratkotrajno će vrućina popustiti oko 08.08. na dan-dva, uz nastavak visokih temperatura zraka barem do Velike Gospe (15.08)”, napisao je Sladić.

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IzvorZenit.ba

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